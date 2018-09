Štáty Európskej únie stratili v roku 2016 na dani z pridanej hodnoty takmer 150 miliárd eur

BRATISLAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) – Krajiny Európskej únie (EÚ) stratili v roku 2016 takmer 150 mld. eur na príjmoch z dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z novej štúdie, ktorú uverejnila Európska komisia.

Výpadok sa zvýšil v šiestich štátoch

„Hoci členské štáty urobili veľa na zlepšenie výberu DPH, z dnešných údajov vyplýva, že na to, aby mohli vo svojich rozpočtoch naplno využívať príjmy z DPH, je potrebná reforma súčasného systému DPH v EÚ, ako aj lepšia spolupráca na úrovni EÚ,“ uviedla EK. V nominálnom vyjadrení sa výpadok príjmov z DPH v roku 2016 znížil o 10,5 mld. eur na 147,1 mld. eur.

Výpadok príjmov z DPH klesol v 22 členských štátoch. Dobré výsledky podľa EK zaznamenali Bulharsko, Lotyšsko, Cyprus a Holandsko, kde vo všetkých prípadoch došlo k poklesu výpadku príjmov z DPH o viac ako 5 percentuálnych bodov. Výpadok príjmov z DPH sa však zvýšil v šiestich členských štátoch, a to v Rumunsku, Fínsku, v Spojenom kráľovstve, Írsku, Estónsku a vo Francúzsku.

Situácia si vyžaduje reformu DPH

„Členské štáty zlepšili výber DPH v celej EÚ. To si rozhodne zaslúži uznanie a pochvalu. Strata pre štátne rozpočty vo výške 150 mld. eur ročne je však stále neprijateľná, najmä ak 50 miliárd z toho ide do vreciek zločincov, podvodníkov a je možné, že dokonca aj teroristov. Výrazné zlepšenie nastane iba po prijatí reformy DPH, ktorú sme navrhli pred rokom. Vyzývam členské štáty, aby sme sa v otázke konečného systému DPH pohli vpred ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019,“ uviedol eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici

Štúdia o výpadku príjmov z DPH je financovaná z rozpočtu EÚ. V štúdii sa používa metodika “zhora nadol“, pričom sa na tvorbu odhadov výpadkov príjmov z DPH používajú údaje z národných účtov.

Správa za rok 2018 po prvýkrát zahŕňa širšiu analýzu vplyvu niektorých vonkajších faktorov, ako napríklad výrobnej štruktúry hospodárstva a nezamestnanosti, a tiež faktorov, ktoré sú pod priamou kontrolou daňovej správy, ako je veľkosť daňovej správy a výdavky na IT.

Tento aspekt je osobitne dôležitý vzhľadom na to, že investície do IT zvyčajne vedú k zníženiu výpadku príjmov z DPH, ako sa uvádza v odporúčaniach, ktoré EK v minulosti predložila členským štátom.