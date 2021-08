Stav demokracie v Bielorusku sa zhoršuje, hodnotia po roku od volieb slovenskí europoslanci

Občania Bieloruska majú rok po zmanipulovaných voľbách nárok žiť v slobode a nie pod diktátorským režimom Alexandra Lukašenka. Vyplýva to z vyjadrení viacerých poslancov Európskeho parlamentu (EP), ktorých oslovila agentúra SITA.

Podľa Ivana Štefanca (KDH/EPP) nie je Lukašenko legitímnym prezidentom, čo si EP pripomenul aj udelením Sacharovovej ceny pre bieloruskú opozíciu.

Lukašenko má oporu v Kremli

„Ukázalo sa, že režim je schopný urobiť všetko pre to, aby sa udržal pri moci. Vrátane brutálneho policajného násilia, či dokonca vrážd. Nedarilo by sa mu to, ak by nemal oporu v Kremli,“ povedal Štefanec.

Verí, že občianska spoločnosť v Bielorusku sa prebudila a postupne dokáže vybudovať konsolidovanú politickú silu, ktorá krajinu privedie k slobode a demokracii.

Europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu/EPP) konštatuje, že Bielorusi majú žiť v slobode a v bezpečí pred diktátorským režimom. Tieto požiadavky ale ostávajú nenaplnené, preto dianie v krajine považuje za tragické pre jeho obyvateľov.