Stav ekonomiky podľa Fica umožňuje vláde tlačiť na vyššie mzdy

BRATISLAVA 11. júna (WebNoviny.sk) – Tento štát a táto ekonomika má podľa premiéra Roberta Fica na to, aby vláda viac tlačila na vyššie mzdy. “Myslíme si, že treba začať hovoriť o opatreniach, ktoré budú zvyšovať odmeňovanie ľudí,” uviedol v diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

Strana Smer-SD preto navrhuje zvýšenie príplatkov za prácu v noci, zavedenie príplatkov za prácu v sobotu a nedeľu či dynamickejšie zvyšovanie minimálnej mzdy. “Návrhy, ktoré boli politicky deklarované, budú ešte predmetom hĺbkovej analýzy,” ubezpečil predseda vlády. Odborárom a zamestnávateľom sľúbil, že po skompletizovaní návrhov s nimi bude o týchto návrhoch rokovať.

Slovenskej ekonomike sa v súčasnosti podľa Fica výnimočne darí, keď je na Slovensku historicky najvyššia zamestnanosť a blížime sa k historicky najnižšej miere nezamestnanosti. Na Slovensku je pritom podľa neho nedostatok kvalifikovanej pracovnej aj preto, že sa ľuďom v mnohých prípadoch neoplatí pracovať za ponúkanú mzdu a mobilita pracovnej sily je nízka.

Vyššie príplatky či minimálna mzda

Vláda chce na tento problém reagovať vyšším príplatkom na cestovanie za prácou či razantnejším zvýšením minimálnej mzdy. “Privítal by som, keby sme dosiahli 500 eur čo najrýchlejšie,” povedal k zvyšovaniu najnižších zárobkov.

Pri pripravovaných opatreniach bude vláda podľa premiéra zohľadňovať špecifiká. “Ak sú niektoré zamestnania, kde práca v noci je automatická, bežná, ak je to automatická prevádzka alebo poľnohospodári, zdravotníci, poďme sa o tom baviť,” povedal.

Upozornil však na to, že už v súčasnosti majú mnohé firmy príplatky za prácu v sobotu a nedeľu zakomponované v kolektívnych zmluvách. Predseda vlády tiež avizuje, že sa do Zákonníka práce dostane zákaz sociálneho dumpingu.

Podpora cestovania za prácou

Dovoz zamestnancov zo zahraničia by podľa Fica mal byť len krajným riešením nedostatku pracovnej sily na Slovensku. Medzi krátkodobé opatrenia, ktoré musí vláda prijať v najbližšom období, zaradil plánovanú exekučnú amnestiu, keďže sa približne 40- až 60-tisíc nezamestnaných nechce zamestnať preto, že by im exekútor siahol na ich mzdu.

Vláda chce tiež pružnejšie reagovať na požiadavky zamestnávateľov pri rekvalifikovaní nezamestnaných a mobilitu pracovnej sily podporiť vyššími príspevkami na cestovanie za prácou. “Až potom, keď všetko vyčerpáme, potom sa poďme baviť o tom, či otvoríme, alebo neotvoríme náš pracovný trh, ale pri razantnom zákaze sociálneho dumpingu,” dodal predseda vlády.

Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) Rastislav Machunka upozornil na to, že pripravované sociálne opatrenia pre zamestnancov môžu poškodiť menšie firmy. Zákony by podľa neho mali byť nastavené pre všetkých, teda aj pre stredné a menšie spoločnosti.

“Musia vytvárať priestor na prežitie aj pre firmy v Sabinove a Snine,” povedal. Ako zdôraznil, hrubý domáci produkt na Slovensku z veľkej časti vytvára možno 20 veľkých firiem, avšak zamestnanosť tvoria najmä menšie a stredné firmy. “My keď týmto podkopeme nohy a budeme im klásť polená pod nohy, tak nedokážu fungovať na trhu,” povedal Machunka.

Aj zamestnávatelia podľa viceprezidenta AZZZ odmietajú sociálny dumping. “Dnes však takýto zákaz v zákonoch už je, len zlyháva výkon kontroly,” tvrdí Machunka. Kontroly inšpekcie práce by sa podľa neho mali orientovať práve týmto smerom. Slovensko by podľa neho malo využiť súčasnú priaznivú ekonomickú situáciu.

“Tú musíme využiť tak, že buď rekvalifikujeme ľudí, alebo dovezieme ľudí zvonka tam, kde to je potrebné,” povedal. Akútna situácia na trhu práce si preto podľa neho vyžaduje dovoz pracovnej sily zo zahraničia. “Nemáme ako pokryť zákazkovú výrobu a je veľká škoda to nerealizovať,” dodal Machunka. Štátu by to podľa neho prinieslo viac príjmov z daní.

Predseda odborového zväzu KOVO Emil Machyna súhlasí s tým, že štát by mal razantnejšie kontrolovať sociálny dumping. Zamestnanci zo zahraničia by mali mať podľa neho rovnaké pracovné podmienky ako naši zamestnanci. Sociálna politika by podľa Machynu mala zlepšovať kvalitu života ľudí.

“Ak je to politika, ktorá zlepšuje kvalitu len jedného percenta alebo desiatich percent, tak to dobrá politika nie je,” zdôraznil. Podľa neho sa stále zväčšuje rozdiel medzi príjmami ľudí. “Ak ľuďom pridáme, bude to lepšie, ľudia budú spokojnejší a budú veriť v budúcnosť,” povedal Machyna.