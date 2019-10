Stav ozónovej vrstvy nad Antarktídou sa zlepšuje, potenciálne hrozby však stále existujú

Obnovenie ozónovej vrstvy nad Antarktídou nemožno považovať za samozrejmé a situácia si vyžaduje stálu ostražitosť.

Tvrdí to doktor Jonathan Shanklin, jeden z vedcov, ktorí v 80. rokoch minulého storočia ako prví zdokumentovali každoročné stenčovanie vrstvy tohto plynu. Informuje o tom britská mediálna spoločnosť BBC.

Tento rok je ozónová diera v stratosfére nad Antarktídou najmenšia za posledné tri desaťročia. Podľa Shanklina je to vítané, v skutočnosti by sme to však podľa neho mali považovať za anomáliu.

Náhle oteplenie

Lepšie ako očakávané úrovne ozónu sa totiž pripisujú náhlemu otepleniu vo veľkých výškach, čo môže príležitostne nastať. Práve to podľa neho viedlo k zamedzeniu chemickým reakciám, ktoré zvyčajne ničia ozón 15 až 30 kilometrov nad planétou.

„Letmý pohľad na tento rok môže viesť k názoru, že sa nám podarilo uzdraviť ozónovú dieru. Nepodarilo. A hoci sa to zlepšuje, stále sú krajiny, ktoré vyrábajú chlórfluorované uhľovodíky (CFC, známe aj ako freóny), chemikálie, ktoré sú príčinou problému. Nemôžeme byť spokojní,“ vyjadril sa Shanklin pre BBC.

Jonathan Shanklin spolu s Joem Farmanom a Brianom Gardinerom v roku 1985 ako prví varovali svet, že každú jar dochádza nad Antarktídou k výraznému stenčovaniu ozónovej vrstvy. Ozón zachytáva škodlivé ultrafialové žiarenie zo slnka. Tento objav potvrdil teoretické predpovede iných vedcov, čo viedlo k prijatiu Montrealského protokolu.

Na základe tejto medzinárodnej dohody sa postupne prestali používať chemikálie na báze chlóru a brómu, ktoré sú zodpovedné za úbytok ozónu. V tom čase sa používali v širokej miere v chladivách, čistiacich prostriedkoch a sprejoch.

Fluorid sírový

Ďalšou potenciálnou hrozbou je podľa Shanklina fluorid sírový (SF6). Tento plyn sa používa v elektrotechnickom priemysle na zabránenie skratom a nehodám. Je to mimoriadne účinný skleníkový plyn, a hoci jeho emisie do atmosféry sú momentálne relatívne malé, majú stúpajúcu krivku.

Shanklin sa preto obáva, že s SF6 to bude rovnaké, ako tomu bolo v prípade CFC pri jeho uvedení v 30. rokoch minulého storočia. Predpokladalo sa, že nebudú škodiť.

„Myslím si, že v súvislosti s SF6 konáme rovnako. Nazdávame sa, že to nebude problém, hoci vieme, že je to skleníkový plyn. A preto ho nepoužívame tak obozretne, ako by sme mali. Preto potrebujeme mať po celom svete rôzne monitorovacie senzory, aby sme mohli vedeckej komunite povedať, že sa niečo zvyšuje, aby mohla realizovať modelové situácie a zistiť pravdepodobné dôsledky,“ uzavrel Shanklin.