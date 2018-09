Stav Verzilova z Pussy Riot nie je život ohrozujúci, lekári nevylúčili požitie rekreačných drog

BERLÍN 18. septembra (WebNoviny.sk) – Nemeckí lekári, ktorí sa starajú o člena ruského aktivistického zoskupenia Pussy Riot Piotra Verzilova, tvrdia, že na základe jeho symptómov je „veľmi pravdepodobné“, že ho otrávili.

Pred odletom do Nemecka ho ošetrovali dobre

Uviedli to v utorok s tým, že nevedia, ako sa otrava stala, ani kto ju spôsobil. Lekár Kai-Uwe Eckardt z berlínskej nemocnice Charité, kam Verzilova cez víkend previezli z Moskvy, novinárom oznámil, že od jeho príchodu do Berlína mu poskytujú intenzívnu starostlivosť a jeho stav nie je život ohrozujúci.

Ako uviedol, jeho súčasné symptómy a informácie od jeho rodiny a moskovskej nemocnice naozaj poukazujú na to, že „ho veľmi pravdepodobne otrávili“. Eckardt sa zároveň vyjadril, že lekári v Charité nenašli „dôkazy o tom, že by existovalo ďalšie vysvetlenie jeho stavu“.

Verzilovova podľa Eckardta pred odletom do Nemecka v Moskve ošetrovali dobre. Aktivista podľa jeho slov trpí anticholínergným syndrómom, ktorý môže byť dôsledkom narušenia časti jeho nervového systému, ktorá riadi vnútorné orgány.

Rekreačné drogy nevylúčili

Lekári v Berlíne zatiaľ neurčili, aká látka by mohla byť zodpovedná za otravu, no uviedli, že by ju mohlo spôsobiť viacero látok vrátane vysokých dávok niektorých liečiv alebo rastlín obsahujúcich určité toxíny.

Predseda Charité Karl Max Einhäupl uviedol, že sa lekári chcú „úplne zdržať všetkých špekulácií o tom, čo spôsobilo tieto problémy“. Nevylúčil, že by za ne mohli byť zodpovedné rekreačné drogy, podotkol ale, že takéto užívanie drog je veľmi ojedinelé.

„Nemáme žiadne dôkazy, že mal problémy s drogami a bolo by veľmi nezvyčajné, aby si dal niekto takúto dávku. To by urobil s úmyslom samovraždy, ale na to nemáme náznaky,“ uviedol.