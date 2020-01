Stavba diaľnic pomôže znížiť nezamestnanosť, myslia si Tomáš a Hrnko. Kotleba však kritizoval rozkrádanie

Infraštruktúra je podľa poslanca NR SR za Smer-SD Erika Tomáša základom na klesanie nezamestnanosti, na jej dobudovanie by sme si mali podľa poslanca NR SR za SNS Antona Hrnka požičať. Obaja to konštatovali v diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

Stimuly za investovanie na východe

Pokiaľ nebude fungovať riadna diaľničná infraštruktúra, regionálne rozdiely sa podľa Hrnka nebudú vyrovnávať. Tomáš konštatoval, že sú síce pasáže, ktoré treba dobudovať, ale vystavali sa kilometre diaľnic. Súčasná vláda nemôže podľa predsedu strany ĽSNS Mariána Kotlebu hovoriť o znižovaní regionálnych rozdielov.

„Do všetkých najmenej rozvinutých okresov dajú za celé volebné obdobie 50 mil. eur, a do Nitry v rámci podpory Jaguar Land Rover dajú 650 mil. eur, kde bola vtedy dvojpercentná nezamestnanosť. Čo reálne investícia priniesla?,“ pýta sa.

Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka by bolo rozumné zvážiť, že firmy dostanú investičné stimuly v prípade, ak investujú na východe Slovenska. „Keď sa pozriete na všetky investičné stimuly, asi dve tretiny idú do západných krajov, ktoré to nepotrebujú,“ povedal.

Tretina výberu DPH sa rozkradne

Ako konštatoval Kotleba, tretina výberu DPH sa rozkradne cez neoprávnené vratky. „DPH dnes slúži na masívne okrádanie ľudí,“ povedal. Občania sa budú mať podľa neho lepšie, ak sa DPH zníži.

Richard Sulík uviedol, že keď sa bude vyberať DPH lepšie, strana je za to, aby všetky výnosy, ktoré sú vyššie ako plánované, boli používané na zníženie daní. Sulík uviedol, že strana SaS nechce znížiť ani jeden dôchodok.

V reakcii na to Erik Tomáš konštatoval, že dôchodcom s nízkymi dôchodkami pomáha strana dvojnásobným vianočným príspevkom a tiež trinástym dôchodkom.

Aby sa zvyšovali dôchodky, je podľa Hrnka potrebná reforma dôchodkov. Ľudia, ktorí celý život pracovali, by podľa Kotlebu nemali mať nižší dôchodok ako výška minimálnej mzdy.

Keď chce štát pomôcť, musí na to zarobiť

Predseda strany Spolu-občianska demokracia Miroslav Beblavý nemá v pláne rušenie sociálnych opatrení. Je to však podľa neho falošná pozornosť, pretože ľudia nemajú pocit, že je tu sociálny štát, ktorý chce niekto zrušiť.

„To sú také oriešky, ktoré sa podhadzovali, aby sa zakrylo to, ako sa naozaj Slovensko rozkradlo,“ konštatoval. Na tému regionálnych rozdielov uviedol, že ľudia v Bratislave sa majú lepšie, pretože lepšie funguje ekonomika.

„Ak chcú mať ľudia v zaostávajúcich regiónoch životnú úroveň ako v Bratislave, musí ekonomika šliapať ako v Bratislave,“ dodal. Ako uviedol v súvislosti s podporou podnikateľského prostredia predseda strany Sme rodina Boris Kollár, keď chce štát pomôcť ľudom, musí na to zarobiť.

Najdôležitejšie opatrenie je podľa neho výstavba štátnych nájomných bytov, čo v konečnom dôsledku stabilizuje ľudí. „Keď budeme masívne investovať, dve miliardy eur v prvom roku prinesú 50 % výnosov,“ konštatoval. To podľa neho rozhýbe celú ekonomiku.