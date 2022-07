Stavebný úver versus hypotéka. Čo sa viac oplatí v ére stúpajúcich úrokov?

BANKY.sk sa pozreli na dva finančné produkty- hypotéky a stavebný úver, ktoré síce nie sú totožné, ale majú veľa spoločných znakov. Pokúsili sme sa ich porovnať v rôznych aspektoch z pohľadu žiadateľa o úver.

Bonita a úverová história

Ak sa dnes človek rozhoduje, či si zoberie hypotéku alebo stavebný úver mal by okrem výšky úroku zvážiť aj dostupnosť oboch úverov. O tom, či úver dostane, rozhoduje aj žiadateľova bonita.

Banka preveruje bonitu aj príjem klienta prísnejšie, pretože ho zvyčajne nepozná, ak u nej nemá účet či iný úver. Riziko nesplácania hypotéky pri neznámom klientovi je vyššie ako pri vlastnom, ktorý už má nejakú úverovú históriu.

Posudzovanie bonity pri stavebnom úvere nie je také prísne, pretože stavebná sporiteľňa sa pri nižších sumách pozerá na históriu predchádzajúceho stavebného sporenia a menej na bonitu samotného klienta. V prípade, ak klient nemal stavebné sporenie, získanie stavebného úveru ako medziúveru je preňho menej dostupné.

Pri stavebnom sporení platí, že ak má klient nasporenú potrebnú sumu a splní podmienky na stavebný úver, musí mu ho stavebná sporiteľňa zo zákona poskytnúť . To však nemusí platiť , ak má negatívny záznam v úverovom registri. To, či stavebný úver klient nakoniec dostane, závisí aj od závažnosti záznamu. „Ku klientom pristupujeme individuálne a snažíme sa im vychádzať v ústrety v každej životnej situácii. Záznam v úverovom registri nemusí znamenať zamietnutie žiadosti,“ tvrdí Jozef Plško, vedúci odboru komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne (PSS).

V bankách poskytnutie hypotéky nie je nárokovateľné zo zákona. Finančné domy tvrdia, že omeškanie so splátkou o deň či dva za desať rokov splácania nemusia brať ako závažné porušenie zmluvy. Pravidelné vynechávanie splátok na pár mesiacov, bez predošlej komunikácie s bankou, je určite dôvodom na zamietnutie úveru.

Obmedzenia NBS treba dodržať

Netreba zabudnúť ani na ďalšie parametre, ktoré nastavila pri úverovaní NBS. Prečítajte si viac o parametroch DTI a DSTI. Samozrejme, tieto obmedzenia platia aj pri hypotéke aj stavebnom úvere. Ak je klient „na hrane“ pri týchto parametroch, nemusí dosať úver ani od banky ani od stavebnej sporiteľne.

Veková hranica

Mierne rozdiely sú vo vekovej hranici pri poskytovaní hypotéky a stavebného úveru. V prípade stavebného úveru v PSS platí, že je možné ho poskytnúť až do veku 68 rokov, pričom splatený musí byť do 78. roku veku žiadateľa.

Banky sú tiež ochotné požičať ľuďom v dôchodkovom veku, ale splatiť úver zvyčajne vyžadujú do 70. roku. Ak má žiadateľ mladšieho spoludlžníka, môže splácať až do veku 75 rokov. Optimálne je, ak vek žiadateľa nepresiahne v čase predpokladaného splatenia úveru 65 rokov.

Dĺžka úveru

Hypotéka aj stavebný úver sú finančné produkty na dlhé obdobie, zvyčajne na desiatky rokov. Dnes už nie sú výnimkou ani 30 ročné hypotéky. Výnimočne v niektorých bankách si dokáže žiadateľ vyrokovať aj hypotéku až do 40 rokov.

Stavebný úver sa poskytuje v PSS len do splatnosti 20 rokov. Dá sa predĺžiť, ale maximálna doba predĺženej splatnosti je závislá od parametrov zmluvy (nasporená suma či hodnotiace číslo pri sporení).

Aj bez založenia nehnuteľnosti

Výhoda stavebného úveru je aj v tom, že do 50 tisíc eur sa dá získať bez preukazovania príjmu a bez potreby zakladať nehnuteľnosť. Pri hypotékach musí žiadateľ vždy založiť nehnuteľnosť v prospech banky aj pri nižších sumách.

Predčasné splatenie a refinancovanie

Rozdiely sú aj pri podmienkach predčasného splatenia hypotéky a stavebného úveru. Klient môže predčasne splatiť stavebný úver bezplatne. Pri hypotéke je to možné iba pri výročí fixácie úroku. Za predčasné splatenie hypotéky mimo výročia fixácie, banka účtuje poplatok do výšky max. 1% z predčasnej vyplatenej sumy.

Ak by stavebný úver chcel človek refinancovať do banky, dá sa to len jeho predčasným splatením v stavebnej sporiteľni. Podobne to funguje aj pri prenose hypotéky z banky do banky. Pripravte sa na poplatok za vyčíslenie zostatku úveru.

Stavebný úver sa dá predčasne alebo čiastočne splatiť mimoriadnou splátkou bez poplatku. Lenže za zrušenie zmluvy o úvere zaplatí klient v PSS 99 eur, ak si sporil menej ako 6 rokov. Pri hypotékach sú mimoriadne splátky bez poplatku len v niektorých bankách a bez poplatku je možné splatiť 20% zostávajúcej istity hypotéky.

Pri stavebnom medziúvere sú bezplatné iba mimoriadne vklady na účet stavebného sporenia, čím si človek skráti dobu splatnosti medziúveru. Úplne predčasné splatenie medziúveru je spoplatnené od 0,5 do 4% zo splatenej čiastky podľa dĺžky úveru a podľa toho či je splatený stavebným úverom alebo inak.

Samozrejme, rozdielov medzi hypotékou a stavebným úverom je viacero, o niektorých sme už písali v minulosti. Dôležité pre žiadateľa o úver je zvážiť si, čo je pre neho výhodnejšie a nehľadieť len na výšku úroku, ale aj na podmienky splácania, poplatky či svoju ochotu sporiť a zadlžiť sa.

