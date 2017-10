Stavjaňa sa vracia na lavičku HK Nitra, Kováčik požiadal o zrušenie zmluvy

NITRA 22. októbra (WebNoviny.sk) – Český kouč Antonín Stavjaňa sa vracia na lavičku slovenského prvoligového hokejového klubu HK Nitra, s ktorým sa v apríli 2016 radoval z majstrovského titulu.

Viac očí viac vidí

„Pri tíme zostávajú tréneri Andrej Kmeč, Dušan Milo a Stanislav Petrík. Sme názoru, že viac očí viac vidí. Sme v situácii, keď sa nazdávame, že tento ťah by nám mohol pomôcť. S prácou trénerov sme doteraz boli spokojní, robotu si robili na sto percent. Nejde teda o zmenu trénerov, je to doplnenie trénerského štábu,“ ozrejmil prezident klubu Miroslav Kováčik pre web HockeyNitra.com

„Trénerskú otázku sme nechceli riešiť, ale toto je špecifický prípad. Tým, že sa naskytla šanca získať pre Nitru overeného trénera, sme si to nechceli nechať ujsť. V spojení s Andrejom Kmečom dosiahli pre klub zatiaľ najväčší úspech v histórii. Keď sa tá šanca naskytla, rozhodli sme sa vrátiť k osvedčenému tandemu s tým, že súčasťou trénerského tímu zostávajú aj Dušan Milo a Stano Petrík,“ dodal Miroslav Kováčik.

Kováčik požiadal o zrušenie zmluvy

Na ľade Detvy absentoval Jozef Kováčik. „Prišiel za nami a požiadal nás o uvoľnenie a zrušenie zmluvy. Sám povedal, že jeho výkony nie sú dobré a cíti za to zodpovednosť. Požiadal nás o zrušenie zmluvy, no my nechceme urobiť krok ako v prípade Milana Hrušku. Preto s Jožom ešte budeme komunikovať, aj keď s veľkou pravdepodobnosťou už u nás hrať nebude. Ako a či bude pokračovať jeho kariéra, to je teraz otázka najbližších dní,“ skonštatoval Miroslav Kováčik.

Nitra figuruje na siedmej priečke v tabuľke. Zo 14 vystúpení vyťažila 20 bodov pri skóre 53:48. V nedeľu o 16.00 h privíta vedúci Trenčín.