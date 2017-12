Stávka so Saganom sa manažérovi Bora-Hansgrohe neoplatila, na nohe má vytetované jeho meno

SCHILTACH 11. decembra (WebNoviny.sk) – Stávka so slovenským cyklistom Petrom Saganom, že nevyhrá, nemusí byť najlepším nápadom.

Presvedčil sa o tom manažér jeho tímu Bora-Hansgrohe Ralph Denk a navždy mu to bude pripomínať vytetované meno už trojnásobného majstra sveta na ľavom lýtku. Denk na prezentácii zoskupenia pred novou sezónou ponúkol publiku v nemeckom Schiltachu dôkaz, keď si na Saganov popud vyhrnul nohavicu.

„Keď sa k niečomu zaviažem, splním to,“ vyhlásil podľa webu Cycling Weekly nemecký funkcionár Denk a akoby nepoučene dodal: „Ešte mám miesto na pravej nohe…“

Portál MallorcaZeitung.es referuje, že Sagan sa momentálne už pripravuje v Španielsku na Malorke. Predznamenal, že niektorí členovia tímu sa od 25. januára zapoja do miestneho štvordňového podujatia Playa de Palma Challenge, ale Sagan sotva, keďže má v pláne štart v Austrálii na Tour Down Under s koncom 21. januára.

Na internetovej stránke Augsburger Allgemeine sa objavila informácia, že Sagan sa v jesennej časti sezóny pľasol v kanadskom Québec City po vrecku a členov tímu zásobil 50 tabletmi. „Pôsobivé,“ skonštatoval v tejto súvislosti Nemec Erik Zabel.