Stávková spoločnosť Niké generálnym partnerom po basketbale a hádzanej už aj slovenského volejbalu!

Stávková spoločnosť Niké pokračuje v intenzívnej podpore slovenského športu. Do jej bohatého portfólia pribudlo ďalšie tradičné a populárne odvetvie. Stala sa generálnym partnerom slovenského volejbalu. Okrem reprezentačných kolektívov mužov a žien podporí aj ligové súťaže, ktoré sa po novom budú nazývať Niké Extraliga muži a Niké Extraliga ženy.

Aktivity Niké na podporu slovenského športu potvrdzujú aj tohtoročné spojenia. Spoločnosť sa stala po hádzanej a basketbale generálnym partnerom už tretieho „palubovkového“ športu. „Niké je viac než 30 rokov tipovanie. Lenže, Niké je aj šport. To, že sme vstúpili do volejbalu, je len logickým vyústením. Takto máme vo svojom portfóliu všetky tri halové športy. Chceme sa podieľať na rozvoji a popularite slovenského volejbalu. I preto bolo naším želaním podporiť tak tradičné „palubovkové“ súboje, ako aj modernejšie odvetvia plážový volejbal, či snow volejbal. Takýmto spôsobom sa stáva tento šport pre hráčov i divákov atraktívnym odvetvím počas celého roka a Niké bude pri tom,“ vyjadril svoje pocity generálny riaditeľ Doc. Ing. Otto Berger.

Prezident Slovenskej volejbalovej federácie sa teší dohode s novým generálnym partnerom. Obzvlášť v dobe, kedy mnohé odvetvia bojujú o každú podporu. „V období, ktoré už takmer dva roky prežívame a pandémia koronavírusu poznačila výrazne aj volejbal, je pre nás toto partnerstvo veľmi vzácne. Spájanie sa so silnými spoločnosťami a korektnými partermi je cieľom našej práce v oblasti prezentácie a marketingu. Urobili sme v tom množstvo práce a verím, že to hnutie cíti. Okrem toho, že zo všetkých síl hľadáme formy pomoci klubom a mládeži a sme vďační za každého človeka, ktorý pre volejbal robí, môžeme vďaka spoločnosti Niké myslieť aj na rozvoj. Prostriedky, ktoré náš nový generálny partner do volejbalu investuje, poputujú do všetkých segmentov a to pre kluby z najvyššej súťaže, reprezentácie a plážový volejbal a podarilo sa spojiť partnerstvo aj s našimi anketami a sieňou slávy, čo považujem za podporu identity a histórie súčasne. Obe extraligy sa budú pýšiť titulárnym názvom Niké Extraliga mužov a Niké Extraliga žien. Názov nášho nového partnera ponesie aj Slovenský pohár,“ povedal prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko.

Foto: Niké

Niké je tiež známa tým, že sponzoringové partnerstvá nie sú len o finančnej podpore. „Samozrejme, podstatné je finančné plnenie voči našim partnerom. No na druhej strane podstatné sú aj ďalšie aktivity. Vidieť to napríklad pri partnerstve s Petrou Vlhovou. Reklamné spoty s Lacom Borbélym bavia Slovákov, máme len pozitívne odozvy. V podobnom duchu chceme pokračovať aj s volejbalistami,“ dodal výkonný riaditeľ Niké Ing. Roman Berger.

O tom, aké spoločné aktivity obe strany ešte chystajú, chcú predstaviť na plánovej tlačovej konferencii. „Usporiadame ju ihneď po tom, ako sa na Slovensku upokojí situácia okolo núdzového stavu a uvoľnia sa terajšie nariadenia vlády. No zároveň sa chceme podeliť s pocitmi, ktoré medzi nami prevládajú. Obzvlášť u nás volejbalistov, keďže v spoločnosti Niké sme získali silného, stabilného a strategického partnera. Na spoluprácu sa tešíme a verím, že je len začiatkom úspešného príbehu aj na dlhšie obdobie ako je nastavené momentálne,“ dodal Rojko.

