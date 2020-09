Stávková spoločnosť Niké podporuje slovenskú cyklistiku!

Stávková spoločnosť Niké je známa svojou aktívnou podporou športu. Jedným z odvetví je aj cyklistika. Jednotka na stávkovom trhu je totiž generálnym partnerom dnes štartujúceho 64. ročníka Okolo Slovenska. Navyše grantom z Fondu pre budúcnosť športu podporila aj slovenskú cyklistickú reprezentáciu do 23 rokov, ktorá rovnako bude brázdiť cesty najprestížnejšieho cyklistického podujatia u nás.

Aj reprezentačný výber do 23 rokov využil možnosť a zapojil sa do Fondu pre budúcnosť športu, ktorý založila Niké s cieľom pomôcť športovcom v tomto neľahkom období. Na úvod vložila do fondu 100 000 €, ktoré s každým podaným tiketom klientov narastajú. Doposiaľ bolo rozdaných už 122 800 €, pričom časť z tohto koláča pôjde aj práve výberu Slovenska do 23 rokov.

Veľkú radosť zo zisku grantu mal aj tréner výberu Jakub Vančo. „Sme veľmi radi, že Niké spustila tento výnimočný projekt. Ukázala, že aj napriek nie priaznivej dobe jej záleží na rozvoji slovenského športu. Navyše tým, že je partnerom aj Okolo Slovenska, naznačila, že má kladný postoj k podpore cyklistiky,“ prezradil Vančo. Čiastku z fondu využije na zabezpečenie výživových doplnkov pre svojich zverencov. „Chalani to privítali. Využijeme v príprave na preteky modernejšie metódy. Vodík v rozpustnej forme je skvelou pomôckou v tréningoch, pomáha im v regenerácii. V tomto smere sa vyrovnáme špičkovým tímom, ktoré to už do svojich metód zapracovali.“

Slovenskí reprezentanti do 23 rokov z tejto podpory môžu ťažiť už aj na najvýznamnejších cyklistických pretekoch u nás Okolo Slovenska, ktoré dnes odštartujú v Žiline. „Pri absencii známych mien sa očakávajú tento rok živelnejšie preteky, v ktorých môže uspieť ktokoľvek. Mám vo svojom výbere viacerých chalanov, ktorí ešte vlani štartovali v juniorskej kategórii. Pre nich je to skvelá príležitosť sa otestovať s profíkmi. Budeme sa snažiť upútať cyklistickú verejnosť. Ktohovie, možno motyka vystrelí a podarí sa nám nejaký dobrý výsledok,“ dodáva Vančo.

Šancu budú mať reprezentanti do 23 rokov na Okolo Slovenska už dnes. Dopoludnia odštartuje podujatie prvou etapou v Žiline. Následne sa v tomto meste uskutoční v popoludňajších hodinách aj časovka jednotlivcov.

