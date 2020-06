Stávková spoločnosť Niké sa stala generálnym partnerom medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska

Prvá slovenská stávková spoločnosť Niké je známa svojou aktívnou podporou športu. Dnes rozsah svojej sponzoringovej činnosti obohatila o ďalšie významné športové podujatie u nás. Stala sa generálnym partnerom v poradí 64. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.

Niké a šport patria k sebe. Počas svojej existencie, už takmer 30 rokov, jednotka na stávkovom trhu podporuje rôzne športové odvetvia. Niké sa spája už niekoľko rokov s futbalovým Slovanom, basketbalovou Prievidzou, niekoľko dní funguje aj Fond pre budúcnosť športu, ktorý „oranžoví“ spustili na podporu amatérskeho športu. Najnovšie Niké vstupuje do ďalšieho športového odvetvia.

Jednotka na stávkovom trhu u nás sa stala generálnym partnerom medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Doc. Ing. Otto Berger, CSc: „Boli sme oslovení, či sme ochotní prijať takúto veľkú úlohu v dnešnej ekonomickej kríze. My sme si vedomí, že každý šport a všetky športové hnutia budú napredovať, len ak ich budú podporovať podnikatelia. To je naša filozofia a preto sme sa rozhodli, že pomôžeme. Aj takýmto spôsobom chceme prispieť k tomu, aby pod Tatrami opäť vyrástli ďalší Petrovia Saganovia.“ Neskôr generálny riaditeľ Niké priznal, že aj on je veľkým fanúšikom cyklistiky. „Som veľkým prívržencom Tour de France. Sledujem všetky etapy. Obdivujem krásnu prírodu, ale hlavne fenomenálne výkony nášho Petra Sagana. Škoda, že tento rok nepríde na Okolo Slovenska, ale my si naňho počkáme.“

Aj výkonný riaditeľ Niké Ing. Roman Berger bol nadšený zo vzájomného spojenia s jedným z najvýznamnejších športových podujatí u nás.. „Okolo Slovenska je tradičné podujatie, my sme tradičná firma. Naša Niké oslávi budúci rok 30-te výročie, Okolo Slovenska už má 64 rokov a denník Šport, ktorý podporujeme, už 70 rokov. Pripadáme si v tejto spoločnosti ako juniori,“ dodal s úsmevom Ing. Roman Berger.

Vedenie Okolo Slovenska potešil fakt, že sa generálnym partnerom Okolo Slovenska stala práve Niké: „My sme veľmi radi, že práve Niké sa stala generálnym partnerom pretekov. V dnešnej dobe nájsť silného sponzora nie je jednoduché. Niké je ale známa svojou aktívnou podporou športu a teraz to opäť potvrdila,“ uviedol prezident Slovenského zväzu cyklistiky a generálny riaditeľ pretekov Peter Privara. Ten potvrdil, že logo Niké ponesie aj najvzácnejšia trofej Okolo Slovenska – žltý dres pre lídra pretekov.

Už 64. ročník medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa uskutoční v termíne 16. až 19. septembra. Prvýkrát bude na podujatí štartovať až šesť tímov najvyššej kategórie UCI World Tour. Preteky začnú v Žiline a vyvrcholia v Skalici. Celkovo aktuálny ročník bude mať štyri etapy, pričom prvá z nich v Žiline bude rozdelená na dve poletapy.

