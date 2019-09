Ste hanba britskej spoločnosti, rozohnil sa Johnsonov minister a parlament nazval „mŕtvym“

Predstavitelia britskej vlády vrátane premiéra Borisa Johnsona sa v stredu – hoci s nechuťou – zúčastňujú na zasadnutí Dolnej snemovne britského parlamentu, ktorú sa predtým neúspešne pokúšali rozpustiť.

Oboril sa aj na Bercowa

Minister spravodlivosti Geoffrey Cox vo vášnivom prejave označil toto zákonodarné zhromaždenie za „mŕtvy parlament“ a za „hanbu“ britskej spoločnosti a obvinil poslancov, že sú „príliš zbabelí“ na to, aby dokázali vyjadriť nedôveru vláde a umožnili tým konanie nových volieb.

Poslanci súčasného parlamentu podľa Coxa nemajú „morálne právo sedieť v týchto zelených laviciach“. „Tento parlament by mal mať odvahu a obrátiť sa na voličov, ale on to nespraví, pretože pre príliš veľa z nich (poslancov – pozn. SITA) je najdôležitejšie iba o to, aby nám zabránili v odchode z Európskej únie. Ale ten čas prichádza, ten čas prichádza, pán predseda, keď už ani tieto kačice nebudú vedieť zabrániť Vianociam,“ oboril sa minister na predsedu Dolnej komory Johna Bercowa a ďalších poslancov, ktorí sú proti brexitu.

Johnson sa minulý týždeň pokúsil parlament predčasne rozpustiť, aby tak poslancov odstavil od možnosti rozhodovať o brexite, ktorý premiér deklaruje ako svoj hlavný politický cieľ.

Termín brexitu nechcú posúvať

Brexit je momentálne nastavený na 31. októbra a Johnson opakuje, že tento termín sa už nebude posúvať a Británia z únie odíde, nech sa deje čokoľvek. Johnson dokonca nedávno vyhlásil, že radšej bude „ležať mŕtvy v priekope“, než aby odložil brexit.

Plán Johnsona odstaviť od spolurozhodovania o budúcnosti krajiny britský parlament však prekazil britský Najvyšší súd, ktorý v utorok rozhodol, že rozpustenie parlamentu zo strany premiéra bolo nelegálne.

Podľa predsedníčky súdu Brendy Hale to znamená, že činnosť parlamentu nebola nikdy legálne pozastavená a technicky tak stále zasadá.

Johnson na to reagoval s tým, že toto rozhodnutie bude rešpektovať, na druhej strane však pripustil, že sa parlament pokúsi opäť rozpustiť.