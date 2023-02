Ste realitný maklér? Naberajte a predávajte nehnuteľnosti rýchlejšie a flexibilnejšie

Získavanie klientov a naberanie nehnuteľností je jedna z najnáročnejších činností realitných maklérov. V spolupráci s nami však dokážete predávajúcim ponúknuť viac a odlíšiť sa od svojej konkurencie, a to pridanou hodnotou, flexibilnejšími možnosťami a individuálnym prístupom ku klientom.

Už od roku 2013 aktívne spolupracujeme so slovenskými realitnými kanceláriami celkom iným spôsobom založenom na win-win spolupráci, kde pomáhame pri kúpe aj predaji nehnuteľností bez toho, aby sa museli deliť o svoju províziu, naopak, snažíme sa, aby obchod prebehol rýchlejšie, a to bez znižovania ceny nehnuteľnosti či provízie.

Je mnoho prípadov, v ktorých vieme pomôcť a rozšíriť Vaše možnosti. Sme tu pre tých, ktorí túžia po vlastnej nehnuteľnosti, no nedostali hypotéku alebo im dočasne chýbajú financie. Pre predávajúcich, ktorí si chcú rozšíriť okruh potenciálnych kupujúcich alebo získať peniaze z predaja nehnuteľnosti okamžite bez znižovania jej ceny. Rovnako sme tu pre obchodníkov, ktorí by chceli obchodovať s nehnuteľnosťami, no chýba im potrebný kapitál a na svoje si prídu aj investori, ktorích láka nadštandardný výnos pri maximálnom zabezpečení nehnuteľnosťou.

Prenájom nehnuteľností s možnosťou odkúpenia neskôr

Pre tých, ktorí si našli bývanie alebo vytúžený podnikateľský priestor, ale nedostali hypotéku alebo im dočasne chýbajú financie, vieme ponúknuť prenájom s možnosťou odkúpenia neskôr. Vybranú nehnuteľnosť za nich kúpime a za vopred dohodnutých podmienok im ju prenajmeme a podržíme. Do nehnuteľnosti sa môžu ihneď nasťahovať a zároveň získajú dostatok času na jej neskoršie odkúpenie.

Ak zastupujete predávajúcich, navrhnite im, že ich nehnuteľnosť viete ponúknuť na predaj nie len klasickým spôsobom formou hypotéky či v hotovosti, ale aj na prenájom s odkúpením neskôr a rozšíriť tým okruh ich potenciálnych kupujúcich. Akonáhle sa nájde záujemca o tento druh odkúpenia, nehnuteľnosť, prostredníctvom Vás či Vašej realitnej kancelárie, pre záujemcu odkúpime v hotovosti my. Predávajúci získa predajnú cenu okamžite, a rovnako tak Vy, plnú časť svojej dohodnutej provízie. Pre viac informácií kliknite sem.

V rámci tejto služby máme aj my mnoho klientov, ktorí o ňu majú záujem, no ešte nenašli vhodnú nehnuteľnosť. Klientov, hľadajúcich nehnuteľnosti vo Vašich lokalitách radi odkážeme priamo na Vás.

Okamžitý predaj nehnuteľností bez znižovania ceny

Pre predávajúcich, ktorí potrebujú peniaze z predaja nehnuteľnosti okamžite, no nechcú znižovať jej cenu a radšej by prečkali obdobie nižšieho dopytu, ponúkame možnosť získať 80% z ceny nehnuteľnosti okamžite a zároveň im dáme čas na predaj za nimi očakávanú plnú sumu. Do doby, kým sa im ju podarí predať, im ju podržíme a môžu ju naďalej užívať.

Ponúknite svojim klientom okamžitý predaj ich nehnuteľnosti za 80% z jej ceny (a vašej provízie) a Vy získate čas na jej predaj za pôvodne očakávanú alebo vyššiu cenu. Zvyšok ceny získajú po jej úspešnom predaji (a rovnako tak Vy, Váš zvyšok provízie). Pre viac informácií kliknite sem.

Obchodovanie s nehnuteľnosťami za naše peniaze

Ponúkame príležitosť obchodníkom, ktorí rozumejú svojmu lokálnemu realitnému trhu a radi by obchodovali s nehnuteľnosťami, no nemajú dostatočný kapitál. Stačí im 20 % vlastných zdrojov, zvyšok ceny uhradíme my. Obchodovať môžu rezidenčné aj komerčné nehnuteľnosti a záleží len na ich šikovnosti, koľko si dokážu zarobiť. My im poskytneme špičkovú právnu, technickú podporu a kapitál na obchodovanie až do výšky €2M na každého obchodníka.

Vidíte okolo seba mnoho príležitostí, no chýba Vám potrebný kapitál? Začnite obchodovať aj Vy. Rovnako v prípade, ak sprostredkujete takýto predaj nehnuteľnosti inému obchodníkovi, prináleží Vám rovnaká provízia, akoby ste ju predali štandardným spôsobom. Viac na www.brokerwings.com.

Investičné nehnuteľnosti

Svojim investorom ponúkame výnos 9,3 – 16% p.a. vyplácaný každý mesiac, a to s nadštandardným zabezpečením investície vo forme exkluzívneho záložného práva k vybranej nehnuteľnosti z nášho portfólia a garanciou minimálneho výnosu 8% p.a.

Máte okolo seba investorov, ktorí vyhľadávajú investičné nehnuteľnosti? Zaujímajú ich bezpečné, predvídateľné a nadštandardne výnosné spôsoby zhodnocovania peňazí? Kontaktujte nás, radi Vám túto príležitosť vysvetlíme a rovnako tak spôsob odmeňovania v prípade sprostredkovania investície. Viac na www.uvedomeleinvestovanie.sk.

Riešenie neštandardných a nepredvídateľných situácií

V spolupráci s nami si môžete získať sympatie svojich klientov aj schopnosťou riešiť neštandardné a nepredvídateľné situácie.

Máte klienta, ktorý má rezervovanú nehnuteľnosť, no vzhľadom na nepredvídané okolnosti má problém s jej doplatením? Skomplikovala sa mu situácia a potreboval by pomôcť so splácaním? Potrebuje vyplatiť súrodencov, partnera alebo veriteľov? Odporúčte mu našu službu VoVlastnom.sk.

Nehnuteľnosť kúpime a za vopred dohodnutých podmienok mu ju prenajmeme a podržíme. Do nehnuteľnosti sa môže ihneď nasťahovať alebo ju naďalej užívať, zároveň získa dostatok času na vyriešenie svojej situácie a jej neskoršie odkúpenie či predaj. Ku každému klientovi a situácii sa snažíme pristupovať individuálne s úmyslom nastaviť férové riešenie. Neváhajte nás kontaktovať. Pre viac informácií kliknite sem.

