Štedrovečernú dohodu o brexite podpísali už aj vrcholní predstavitelia Erópskej únie

Vrcholní predstavitelia Európskej únie (EÚ) formálne podpísali pobrexitovú obchodnú dohodu s Veľkou Britániou. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel tak urobili počas krátkeho podpisového ceremoniálu v stredu ráno v Bruseli.

Dokumenty následne naložia do lietadla Britského kráľovského letectva, ktoré ich odnesie do Londýna, kde ich podpíše aj britský premiér Boris Johnson. Neskôr zasadne britský parlament, ktorý by mal dohodu prerokovať a podľa očakávania aj schváliť.

Dohodu, ktorej dosiahnutie oznámili na Štedrý deň, musí schváliť aj Európsky parlament, čo by sa podľa očakávaní malo stať vo februári.

Tisícstranová dohoda

Veľká Británia opustila euroblok 31. januára, keď sa zároveň začalo prechodné obdobie, ktorého zámerom bolo uzavretie obchodnej dohody s cieľom zmierniť ekonomický dopad brexitu. Toto obdobie sa skončí 31. decembra.

Viac ako tisícstranová dohoda zabezpečí, aby Británia a EÚ mohli obchodovať bez ciel a kvót. Podniky aj jednotlivci sa však stále musia pripraviť na nepríjemnosti a nové výdavky spojené s brexitom, či už sú to platné pasy alebo nové colné vyhlásenia, ktoré musia vyplniť firmy.