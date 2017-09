Štefan Harabin označil prezidenta Kisku za daňového kriminálnika a úžerníka

BRATISLAVA 27. septembra (WebNoviny.sk) – Na stredajšej konferencii Právny štát alebo právo na pravdu vystúpil aj sudca najvyššieho súdu Štefan Harabin, ktorý v prejave viackrát povedal, že slovenský prezident Andrej Kiska je daňový kriminálnik a úžerník.

„Kiska je vydierateľný daňový podvodník. V zahraničí to vedia. Koľko je ešte takých podvodov?“ pýtal sa Harabin, podľa ktorého ho Bezpečnostná rada SR nemala pustiť do USA na Valné zhromaždenie OSN, pretože je bezpečnostným rizikom. „Kiska ako jediný povedal, že Rusko je agresor. Ani Macron, ani Donald Trump si to nedovolili povedať,“ upozornil Harabin, ktorý si myslí, že Kiska je vydierateľný cudzími spravodajskými službami a práve preto kričí.

Ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú mrzí účasť sudcov na stredajšej konferencii. „Každý sudca sa môže zúčastniť na akejkoľvek konferencii, ale účasťou na takomto type dáva verejnosti na známosť niečo o sebe. Ich účasť je výpoveď o samotných aktéroch. Najmä v otázkach, ktoré sú viac otázkami etiky a verejného pôsobenia sudcov, je na mieste úloha súdnej rady a sudcovských samospráv,“ uviedla Žitňanská pred novinármi na otázku, či nebude zvažovať podanie disciplinárneho návrhu. Podľa nej je zdravšie pre vývoj sudcovského stavu, keď to nebude riešiť minister spravodlivosti a výkonná moc.