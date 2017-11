Štefan Svitko dolaďuje formu na Dakar 2018, myslí na pódiové umiestnenie

BRATISLAVA 22. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenský motocyklový jazdec Štefan Svitko sa pripravuje na svoj deviaty štart na prestížnych púštnych pretekoch Rely Dakar 2018.

Jubilejný 40. ročník Dakaru sa začína 6. januára v Lime, hlavnom meste Peru, pokračuje cez Bolíviu a vyvrcholí poslednou etapou v argentínskej Córdobe.

Tridsaťpäťročný pretekár sa netají najvyššími ambíciami. „Chceme urobiť čo najlepší výsledok. Je to vo hviezdach, ale chcel by som zabojovať o pódiové umiestnenie. To však chce každý, ale urobím všetko, aby sa to podarilo,“ povedal Svitko.

Slovenského jazdca potešilo, že organizátori pretekov oproti minulej edícii znížili počet etáp v Bolívii, naopak do itinerára zaradili Peru. „V Bolívii minulý rok bolo sedem etáp blatistých a dve zrušili. Určite to bude prínos i pre ostatných jazdcov, lebo to na nás malo negatívny vplyv. Tentoraz tam sú iba dve etapy, čo je super. Na Peru sa naopak teším,“ zhodnotil Svitko.

Opäť bude jazdiť na motorke KTM

Rodák zo Žaškova bude opäť jazdiť na motorke KTM s továrenskou podporou od výrobcu motocykla priamo na Dakare. Svitko so Slovnaft Rally Teamom predstavil motorku na stredajšej tlačovej besede v motokárovej aréne v Bratislave. Motocykel i sprievodné vozidlá výpravy pôjdu do Južnej Ameriky už 23. novembra.

„Motorka zostala tá, čo minulý rok. Boli sme s ňou spokojní, takže dúfam, že bude slúžiť dobre i na ďalšom Dakare. Tím i mechanik zostali v rovnakom zložení, takže o prípravu stroja sa nebojím. Bude nám treba trochu viac šťastia. Ostatný Dakar nám celkom nevyšiel. Okrem iného som mal i zdravotné problémy, ktoré ma vyradili z tréningu,“ uviedol slovenský pretekár.

Na minuloročnej edícii Dakaru skončil až na 25. mieste, najhoršom spomedzi šiestich ročníkov, ktoré dokončil. A to napriek tomu, že patril medzi favoritov.

Na Serres rely ovládol šesť etáp

Svitko s tímom odcestuje do Južnej Ameriky až v januári, dovtedy sa pokúsi v rámci možností vyladiť formu k ideálu. Na septembrovom podujatí Serres rely suverénne zvíťazil, keď ovládol šesť zo siedmich etáp.

„Skontaktovali sme sa s jedným španielskym tímom a je šanca, že by som budúci týždeň odcestoval do Maroka a trénoval s nimi. Ak by to vyšlo, tak by to bolo pre mňa výborné. Každý deň by sme mali novú etapu cez pieskové duny a s prístrojmi, ktoré budú na Dakare, čo by mi veľmi pomohlo. Keď to nevyjde, budem trénovať na Záhorí a v Chorvátsku,“ prezradil slovenský jazdec.

„Chcem sa v jednotlivých etapách viac sústrediť na detaily, aby som nedoplatil na administratívne penalizácie ako minulý rok. To je však v drsných podmienkach Dakaru veľmi náročné, najmä ak viete, že jediná chyba môže znamenať koniec ambícií. Tento rok si pri troche šťastia trúfam zabojovať o pódium,“ dodal Štefan Svitko.