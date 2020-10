Štefan Tarkovič sa stal novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie

Novým trénerom slovenskej mužskej futbalovej reprezentácie sa stal Štefan Tarkovič. Na tomto poste nahradil českého odborníka Pavla Hapala, ktorého aj s asistentom Otom Brunegrafom odvolalo vedenie Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v závere minulého týždňa.

VV SFZ v utorok ukončenie spolupráce s Hapalom odobril a na poste kormidelníka národného tímu potvrdil Tarkoviča. Dôvodom odchodu Hapala boli výkony a výsledky mužstva v októbrovom asociačnom termíne.

„VV SFZ jednohlasne potvrdil ukončenie spolupráce s Pavlom Hapalom. Dostal som tiež mandát na rokovanie a uzatvorenie zmlúv so Štefanom Tarkovičom a jeho asistentmi Marekom Mintálom a Samuelom Slovákom. Zatiaľ ide o riešenie do konca novembra,“ informoval prezident SFZ Ján Kováčik na zväzovom webe.

Predĺženie zmluvy závisí od postupu

Nový kouč Štefan Tarkovič bol v rokoch 2013 – 2018 asistentom Jána Kozáka staršieho pri národnom tíme SR a v októbri 2018 viedol Slovákov z postu dočasného hlavného kouča v príprave proti Švédom.

Nového kormidelníka čaká už v novembri mimoriadne dôležitý duel, keď Slováci v Belfaste nastúpia proti domácemu výberu Severného Írska vo finále baráže o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Víťaz tohto duelu sa kvalifikuje na kontinentálny šampionát.

Štyridsaťsedemročný Štefan Tarkovič na klubovej úrovni začínal ako asistent postupne v Žiline, Spojených arabských emirátoch (SC Baniyas) či Prešove. Neskôr bol hlavným kormidelníkom v Košiciach a opäť v Prešove a Žiline, potom na päť rokov zakotvil v reprezentácii pod Jánom Kozákom. Ostatné dva roky pracoval ako technický riaditeľ SFZ.

„Štefana Tarkoviča sme oslovili, pretože pozná mužstvo. Bolo pre nás dôležité, aby prišiel človek, ktorý ho pozná. Asistentov si vybral on sám,“ pokračoval Ján Kováčik a doplnil, že v prípade postupu na ME bude predmetom diskusie predĺženie zmluvy. „Je to možné,“ poznamenal.

Mužstvu sa príliš nedarilo

Päťdesiatjedenročný Pavel Hapal sa stal koučom slovenskej futbalovej reprezentácie v októbri 2018, keď nahradil Jána Kozáka staršieho. Pod jeho vedením počas dvoch rokov odohrali Slováci 17 duelov (7 víťazstiev- 3 remízy – 7 prehier), pričom v tom sedemnástom ani nesedel na lavičke, keďže sa ocitol v karanténe po nákaze koronavírusom.

Slováci v ňom v stredu 14.10. prehrali v Trnave s výberom Izraela 2:3, aj keď po prvom polčase viedli 2:0. Okrem toho slovenský tím v októbri prehral v Škótsku 0:1 a doma v baráži kvalifikácie o postup na Euro doma zdolali Írsko bez bezgólovej remíze až v penaltovom rozstrele.

V minulosti Hapal viedol aj reprezentáciu SR do 21 rokov a pod Tatrami tiež pracoval na klubovej úrovni v Nitre, Žiline aj Senici.