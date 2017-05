Štefan týral svoju družku a vyhrážal sa jej zabitím, udrel ju aj poriskom sekery

BRATISLAVA 9. mája (WebNoviny.sk) – Polícia vyšetruje prípad zločinu týrania blízkej a zverenej osoby a v súvislosti s ním v nedeľu 7. mája zadržala 47-ročného Štefana z Nižnej Kaloše (okres Rimavská Sobota).

Týral ju niekoľkokrát v týždni

Ako agentúru SITA informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková, tohto zločinu sa muž dopustil naposledy v nedeľu, keď opäť spôsoboval fyzické aj psychické utrpenie svojej 34-ročnej družke.

Štefan týral matku svojich piatich detí niekoľkokrát v týždni. Žene vulgárne nadával, neustále sa jej vyhrážal zbitím a zabitím sekerou či príborovým nožom.

Opakovane ju ťahal za vlasy, hodil ju o zem, pričom ju fackoval po tvári a bil ju po chrbte. Udrel ju aj poriskom sekery a šuflíkom. Poškodenú vyháňal spolu s maloletými deťmi z bytu, pričom sa im vyhrážal zabitím.

Štefan skončil v cele

Vystrašená žena spolu so svojimi potomkami utekala z bytu k svojim príbuzným. Ženu tiež opakovane nútil proti jej vôli k pohlavnému styku, ktorý keď odmietla, fyzicky ju napádal. K tomuto dochádzalo zväčša v noci, takže deti nemohli spať. Jeho násilné konanie vyvolávalo u detí strach.

Polícia muža zadržala a umiestnila do cely predbežného zadržania. Vyšetrovateľ podá aj podnet na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby. Obvinený je recidivista, ktorého v minulosti viackrát súdne trestali, a to za násilnú či majetkovú trestnú činnosť. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.