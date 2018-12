Štefanec kydá na Slovensko a hanbím sa za neho, vyjadril sa Pellegrini na adresu europoslanca

BRATISLAVA 19. decembra (WebNoviny.sk) – Rozpočtový výbor európskeho parlamentu zistil, že prideľovanie dotácií pre poľnohospodárstvo je na Slovensku maximálne transparentné, myslí si predseda vlády Peter Pellegrini. Ako uviedol po stredajšom rokovaní vlády, Slovensko od rokov 2014-2015 spravilo veľký posun v tejto otázke.

Štefancovo konanie premiéra mrzí

Premiér však kritizoval europoslanca Ivana Štefanca, ktorý svojich kolegov na Slovensku sprevádza. „Kydá na Slovensko. Je celý šťastný, že ešte pred Vianocami dovliekol na Slovensko nejakú vyšetrovaciu komisiu z Európskeho parlamentu, ktorá sa opäť hrabe v problémoch, ktoré sa týkali roku 14-15. Pevne verím, že načúvali pozorne aj členom vlády, s ktorými sa stretli a spravia si skutočný obraz, že v roku 2018 sa takéto veci už nedejú,“ vyhlásil premiér.

Predsedu vlády podľa vlastných slov Štefancovo konanie mrzí. „Takto sa nemá správať hrdý Slovák, takto sa nemá správať europoslanec. … Hanbím sa za neho,“ odkázal Pellegrini Štefancovi.

Podľa europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH) ukázala ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná svoju nekompetentnosť a mala by odstúpiť. Svoju úlohu totiž nezvláda a nerieši problémy slovenského vidieka, uviedol Štefanec v tlačovej správe, ktorú rozposlal médiám.

Matečná ignorovala podvody s agrodotáciami

„Počas rozhovorov s farmármi na východe Slovenska sa jasne ukázalo, že ministerka Matečná roky ignorovala rozsiahle podvody s agrodotáciami a vyháňanie farmárov z ich pozemkov. Toto spôsobuje škody nielen dotknutým osobám, ale aj celému slovenskému poľnohospodárstvu a potravinárstvu,“ uviedol Štefanec.

Podvody s peniazmi z Európskej únie, ktoré prišla misia prešetriť, sú podľa europoslanca takého rozsahu, že o nich kompetentní jednoducho nemohli nevedieť.

„Gabriela Matečná svoj rezort nezvláda a namiesto riešenia problémov a ochrany malých farmárov sa snaží nemotorne odvádzať pozornosť. Je to nedôstojné jej úradu a najlepšie by urobila, ak by odstúpila a ďalej neblokovala vyšetrenie týchto vážnych podozrení, o ktorých písal aj zavraždený novinár Ján Kuciak,“ uzavrel Štefanec.