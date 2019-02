Štěpánek z HC Slovan Bratislava si zavaril, jeho výlev emócii v zápase KHL rieši disciplinárka

RIGA 19. februára (WebNoviny.sk) – Brankár hokejistov HC Slovan Bratislava Jakub Štěpánek si poriadne zavaril. V pondelňajšom stretnutí proti domácemu Dinamu Riga (0:5) od zlosti svojou hokejkou udrel do zlomenej hokejky na zemi a odpálil ju smerom na hlavného rozhodcu.

Dištanc na päť až 10 zápasov

Ten českého gólmana „za odmenu“ poslal rovno do šatne a jeho miesto v 43. min zaujal 18-ročný Michal Vojvoda, ktorý pri premiére v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) inkasoval tri góly.

Brankárskej jednotke Slovana teraz hrozí dištanc na päť až desať zápasov. Nešportovému gestu predchádzala situácia, keď Štěpánkovi clonil vo výhľade rôznymi pohybmi útočník Dinama Brandon McMillan.

Slovan už odohrá iba zápasy

To sa gólmanovi „belasých“ vôbec nepáčilo a súpera zložil k zemi tvrdým krosčekom. Za to ho arbitri vylúčili na dve minúty, následne za spomenutý incident s hlavným rozhodcom dostal aj osobný trest do konca zápasu. Štěpánkov výlev emócii už rieši disciplinárna komisia KHL.

„Podľa reglementu mu hrozí trest na päť až desať súťažných zápasov. Záleží na rozhodnutí komisie. Slovan v tejto sezóne nastúpi už iba dvakrát. Ak Štěpánek dostane trest na viac zápasov, prenesú sa mu do ďalšej sezóny,“ povedal podľa championat.ru šéf „disciplinárky“ KHL Valerij Kamenskij. Zverenci trénera Vladimíra Országha sa predstavia ešte v Helsinkách proti Jokeritu, sezónu ukončia v Soči.