Stephen King a Koniec hliadky

BRATISLAVA 10. augusta 2017 (WBN/PR) – Koniec hliadky je voľné pokračovanie románov Pán Mercedes a Stratení nájdení – veľkolepý záver bestsellerovej detektívnej trilógie. King v nej majstrovsky skombinoval detektívny žáner a jeho obľúbené mysteriózne témy.

Krvavé vyvrcholenie príbehu, ako aj celej trilógie ukazuje, že King je stále vo vrcholnej forme. Kniha poteší nielen kingofilov, ale aj každého milovníka kvalitnej detektívky. Podľa slov Kinga začiatok série inšpirovala skutočná udalosť, keď žena s autom vrazila so reštaurácie McDonald’s…

Detektív vo výslužbe Bill Hodges dúfal, že všetky závažné životné bitky už vybojoval. Ale mýlil sa. Tentoraz má toho najhoršieho nepriateľa priamo v sebe!

Brady Hartsfield alias pán Mercedes sa po údere do hlavy, ktorým ho zneškodnila Holly Gibneyová a zabránila mu tak v masovej vražde, nadlho stal iba telom bez duše. Vďaka experimentálnej liečbe sa však vrátil z tmy a je silnejší a nebezpečnejší než predtým. Jeho chorá myseľ má schopnosť pohybovať nielen predmetmi, ale aj ľuďmi a teraz rozpútala vlnu samovrážd.

Kto sa stane Bradyho obeťou? A kto nedobrovoľným spolupáchateľom? Aj tí, ktorí vždy stáli na strane dobra, počujú v hlave jeho zlovestný šepot. Brady ich ako sám diabol navádza na tie najnepredstaviteľnejšie šialenosti.

Bill Hodges, Holly Gibneyová a Jerome Robinson sú odhodlaní Bradyho zastaviť. Lenže tentoraz nie sú na ich strane ani čas, ani okolnosti.

Vypočujte si AUDIO úryvok.

Z knihy číta Marián Šidlík:

Koniec hliadky je 55.román Stephena Kinga, No. 1 bestseller prestížnych novín New York Times. Najlepšia kniha júna 2016 na Amazone. Pri 3500 hodnoteniach získala 4,6 hviezdičky z 5. „Skvelý koniec úžasnej série,“ rozplývajú sa čitatelia: „Prečítate ju za tri dni. Nebudete totiž vedieť prestať!“

„Jerome?“ spraví k nemu krok, ale kým stihne urobiť ďalší, Holly ho chytí za opasok. Prekvapivo mocne.

„Nie,“ povie rovnako ticho ako predtým. „Radšej ho nevyľakajte, keď je v takom stave.“

„A čo teda urobíme?“

„Po tridsiatke som absolvovala rok hypnoterapie. Mala som problémy s… no, to je fuk. Ja to skúsim.“

„Naozaj to chcete?“

Pozrie naňho, je bledá a v očiach má strach. „Nie, ale takto ho nechať nemôžeme. Najmä po tom, čo sa stalo Barbare.“

Na obrazovke konzoly v Jeromovej ochabnutej ruke sa modro zablysne. Jerome na to nereaguje, ani nezažmurká, len ďalej vytriešťa oči na displej a melódia stále vyhráva.

Holly prejde krok. Potom ďalší. „Jerome?“

Nič.

„Jerome, počuješ ma?“

„Áno,“ odvetí Jerome a ani nezdvihne pohľad od obrazovky.

„Jerome, kde si?“

A Jerome odpovie: „Na svojom pohrebe. Sú tam všetci. Je to krásny pohreb.“

V roku 1973 sa Stephenovi Kingovi podarilo predať vydavateľstvu prvý román s názvom Carrie. Potom už nasledovala dlhá šnúra úspechov s knihami Podpaľačka, Mŕtva zóna, Žiarenie, Cujo, Prekliatie Salemu. Písal aj pod pseudonymom Richard Bachman, no všetci ho milujeme ako Stephena Kinga.

Napísal vyše päťdesiatich kníh. Jeho román 22. 11. 1963 časopis New York Times Book Review zaradil medzi desiatku najlepších kníh roka 2011 a dostal aj ďalšie ocenenia.

Pán Mercedes získal prestížnu Cenu Edgara Alana Poea za najlepší krimiromán za rok 2015.

Milan Buno, literárny publicista