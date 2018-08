Števčík opäť kandiduje na starostu Bratislavy-Starého mesta, chce pokračovať vo svojom programe

BRATISLAVA 14. augusta (WebNoviny.sk) – Starosta bratislavskej mestskej časti Staré Mesto Radoslav Števčík bude v novembrových komunálnych voľbách znova kandidovať na post starostu.

Novinárov v utorok o tom informoval na brífingu s tým, že kandidovať bude ako nezávislý kandidát a nebude sa uchádzať o podporu žiadnej politickej strany pred voľbami ani po voľbách.

Pokračovať, v čom začal

“Opätovne som sa rozhodol kandidovať na post starostu, pretože zmena, ktorú som pred štyrmi rokmi chcel priniesť do Starého Mesta, myslím, že nastala. Tá zmena bola pozitívna, ako starosta som sa snažil zameriavať sa na prácu, aby boli za mnou nejaké konkrétne výsledky,“ uviedol ďalej Števčík. Dodal, že jeho hlavnou prioritou v ďalšom volebnom období je pokračovať v tom, v čom sa začalo.

“Budeme pokračovať v oprave komunikácií, chodníkov, ďalej by som rád zrevitalizoval dva parky, a to na Jakubovom námestí a na Medenej ulici. To, čo bude najväčšia výzva, bude výstavba zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré by sme mali začať stavať ešte tento rok v októbri na Palárikovej. Máme už vysúťaženého dodávateľa, momentálne čakáme na právoplatné stavebné povolenie,“ vymenoval niekoľko priorít do ďalšieho volebného obdobia súčasný starosta.

Nepodporuje reklamný smog

Radoslav Števčík zároveň oznámil, že vo svojej volebnej kampani nebude využívať vonkajšiu reklamu a súčasne vyzýva ostatných protikandidátov, aby nepodporovali reklamný smog.

Radoslav Števčík je starostom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a v rokoch 1998 až 2014 bol zakladateľom a šéfredaktorom Bratislavských novín.

Na post starostky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto ohlásila kandidatúru aj dizajnérka Dana Kleinert, ktorá kandiduje s podporou strany SPOLU – občianska demokracia, hnutia Progresívne Slovensko a Teamu Vallo.

Svoju kandidatúru ohlásila tiež architektka Zuzana Aufrichtová, ktorá bude kandidovať s podporou šiestich politických strán a hnutí – Sloboda a Solidarita (SaS), Občianska konzervatívna strana (OKS), OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Zmena zdola – Demokratická únia Slovenska a Sme rodina – Boris Kollár.