Steve Jobs z Hoffenheimu vie, ako na Bayern Mníchov

SINSHEIM 10. septembra (WebNoviny.sk) – Odkedy Julian Nagelsmann minulý rok vo februári prijal ponuku trénovať futbalistov nemeckého klubu TSG 1899 Hoffenheim, jeho tím v najvyššej ligovej súťaži ani raz nepodľahol tamojšiemu šampiónovi Bayernu Mníchov. A nestalo sa tak ani v sobotňajšom stretnutí 3. kola I. bundesligy. Hoffenheim vo svojej Wirsol Rhein-Neckar-Arene triumfoval 2:0 a pripravil bavorskému súperovi premiérovú súťažnú prehru v sezóne 2017/2018. Nagelsmann tak pridal k jednej remíze druhú výhru nad týmto protivníkom.

Nezľakli sa Bayernu

„Tešíme sa, že sme zvíťazili. Boli sme horší vo všetkých štatistických ukazovateľoch – okrem gólov. Nezľakli sme sa však dominancie Bayernu v držaní lopty a ustrážili kanoniera Roberta Lewandowského. Mali sme aj šťastie. Pre úspech sme spravili veľa a dokázali sme, že náš tím má veľké srdce,“ skonštatoval podľa portálu soccerway.com 30-ročný Nagelsmann, ktorému už stihla prischnúť prezývka Steve Jobs z Hoffenheimu.

Nagelsmannova doterajšia životná cesta k profesii futbalového trénera je pomerne netradičná. Keď mal 20 rokov, neuspel na vysokej škole v skúške z manažmentu. Mal analyzovať, ako zachrániť firmu s piatimi tisíckami zamestnancov, ktorá sa dostala do finančných problémov. Prezentoval vtedy rôzne riešenia, ale v žiadnom z nich nenavrhol zníženie počtu zamestnancov o polovicu. „Nebol by som toho schopný, vyhodiť z práce trebárs 50-ročného živiteľa rodiny. Takto som zistil, že táto oblasť nie je pre mňa,“ spomína Nagelsmann, ktorý hodil štúdium cez palubu a rozhodol sa ešte raz to skúsiť s futbalom.

Trénerské ucho

V mladosti chcel byť profesionálnym hráčom, ale po dosiahnutí dospelosti ho začali obťažovať zranenia. Musel sa rozhodnúť – buď dráha futbalistu alebo umelé koleno v štyridsiatke. V tom období si od vtedajšieho mládežníckeho trénera Augsburgu Thomasa Tuchela vypočul: „Máš ešte rok platný kontrakt, ale nie si schopný dodržať ho ako hráč. Môžeš ho rozviazať a zostať bez peňazí, alebo pre mňa môžeš analyzovať hru našich súperov.“ O päť rokov neskôr bol už Nagelsmann ako 25-ročný historicky najmladším asistentom trénera v I. bundeslige. Od vtedajšieho brankára Hoffenheimu Tima Wieseho dostal vtedy pre svoju pracovitosť a starostlivosť prezývku Mini-Mourinho.

Inšpiratívne „trénerské ucho“ chcel pred časom získať na svoju stranu práve Bayern Mníchov, ktorému nejde podľa predstáv výchova mladých talentov. Bavorov zaujali jeho výsledky so staršími dorastencami Hoffenheimu, ktorí v ostatných rokoch patrili k najlepším v Nemecku a konkurenciu mali jedine v rovesníkoch zo Schalke 04 Gelsenkirchen. Web Süddeutsche Zeitung dokonca prognózuje, že je iba otázkou času, kedy sa Nagelsmann stane šéfom lavičky bavorského klubu.