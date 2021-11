Steven Gerrard úspešne vedie Glasgow Rangers, v Aston Ville však môže nahradiť Deana Smitha

Anglický tréner Steven Gerrard zo škótskeho futbalového klubu Glasgow Rangers patrí medzi favoritov na obsadenie postup hlavného kouča v tíme Aston Villa z Birminghamu pôsobiaceho v Premier League.

Klub očarila práca v Rangers

Ako informuje web bbc.com. vedenie šestnásteho tímu tabuľky najvyššej anglickej súťaže má v hľadáčiku aj ďalšie mená, no Gerrard je v zozname vysoko. Klub z Villa Parku hľadá nového kormidelníka po nedeľňajšom odvolaní Deana Smitha z funkcie. Aston Villa totiž prehrala ostatných päť ligových zápasov.

Zástupcov mužstva z Birminghamu údajne očarila práca Gerrarda v organizácii Rangers, pričom ide o jeho premiérovú zastávku na poste hlavného kouča. Tím z Glasgowa vedie už od júna 2018. „Dlhšie časové obdobie patrí medzi kandidátov na budúceho kouča FC Liverpool, no Aston Villa je pripravená dať mu pozíciu už teraz,“ referuje bbc.com.

Potrebuje nabrať skúsenosti

Okrem Gerrarda vedenie anglického klubu údajne zvažuje aj ponuky pre súčasného kouča belgickej reprezentácie Roberta Martíneza či kormidelníka dánskeho národného tímu Kaspera Hjulmanda. V hre by mohol byť aj Ralph Hasenhuttl, no podľa BBC Sport v jeho neprospech hovorí lojalita voči Southamptonu, v pozadí sa hovorí aj o Grahamovi Potterovi z Brightonu.

Podľa niekdajšieho útočníka Chrisa Suttona, ktorý krátko pôsobil aj v Aston Ville, je odchod Gerrarda z Glasgowa do Birminghamu možný. „Podľa mňa Gerrard do Anglicka napokon pôjde a bude trénerom Liverpoolu. Nechcem nazvať Aston Villu akýmsi odrazovým mostíkom, je to dobrý klub s tradíciou, no Gerrad sa možno potrebuje nabrať skúsenosti v klube, ktorý nepôsobí na popredných priečkach, namiesto takého, ktorý je na vrchole,“ povedal Sutton z pozície futbalového odborníka pre BBC Radio 5. „Pôsobenie v Celticu Glasgow či Glasgowe Rangers má svoju trvanlivosť a možno tá Gerradova v Rangers sa blíži ku koncu. Ak dostane reálnu ponuku, tak si myslím, že ju prijme,“ dodal Sutton.