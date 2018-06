Steven Spielberg a Sam Mendes obnovia spoluprácu, pripravujú vojnovú drámu

BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.sk) – Anglický filmár Sam Mendes a jeho americký kolega Steven Spielberg budú spolupracovať na vojnovej dráme 1917.

Prvá snímka od bondoviek

Päťdesiatdvaročný rodák z anglického Readingu bude snímku režírovať a je tiež spoluautorom scenára, na ktorom sa podieľala aj Krysty Wilson-Cairns. Novinka vznikne pod hlavičkou Spielbergovej spoločnosti Amblin Partners, ktorá sa ujme financovania.

Mendes bude novinku, ktorej dej zatiaľ tvorcovia nepredstavili, nakrúcať v priebehu budúceho roka. Bude to jeho prvá snímka od bondoviek Skyfall (2012) a Spectre (2015). Premiéra je naplánovaná na december 2019.

Mendes so Spielbergom spolupracoval na svojich prvých filmoch, keď druhý menovaný šéfoval štúdiu DreamWorks. Spoločnosť stojí za jeho debutom Americká krása (1999), ktorý vyhral päť Oscarov, aj za jeho druhým celovečerným filmom Cesta do zatratenia (2002).

Spolupráca od prvého filmu

„Naša spoločnosť bola pre Sama domovom od jeho prvého filmu. Som veľmi šťastný, že ho tu máme naspäť v jeho starej izbe, vymýšľajúc nové príbehy – najmä tento veľmi odvážny a ambiciózny nový film,“ vyjadril sa Spielberg v stanovisku.

Sam Mendes za Americká krásu okrem Oscara získal aj Zlatý Glóbus. Okrem zmienených filmov režíroval úspešné snímky Mariňák (2005), Núdzový východ (2008) a Všade dobre, prečo byť doma? (2009). Za prínos divadelnému umeniu mu v roku 2000 kráľovná Alžbeta II. udelila titul CBE (Commander of the Order of the British Empire). V roku 2005 získal cenu za celoživotné dielo od Asociácie britských režisérov.

Steven Spielberg

Má dva Oscary za réžiu filmov Schindlerov zoznam (1993) a Zachráňte vojaka Ryana (1998).

Tretiu cenu americkej Akadémie filmových umení a vied získal ako producent Schindlerovho zoznamu v kategórii Najlepší film.

Okrem toho mu Akademici v roku 1987 udelili Irving G. Thalberg Memorial Award, považovanú za najvyššie uznanie, aké môže získať filmový producent.

Známy je aj vďaka filmovej sérii o Indianovi Jonesovi – Dobyvatelia stratenej archy (1981), Indiana Jones a Chrám skazy (1984), Indiana Jones a posledná krížová výprava (1989) a Indiana Jones a Kráľovstvo krištáľovej lebky (2008).

Medzi jeho ďalšie známe snímky patria aj Sugarlandský expres (1974), Čeľuste (1975), E.T. – Mimozemšťan (1982), Purpurová farba (1985), Ríša slnka (1987), Jurský park (1993), Stratený svet: Jurský park (1997), Amistad (1997), A.I. Umelá inteligencia (2001), Minority Report (2002), Chyť ma, ak to dokážeš (2002), Terminál (2004), Vojna svetov (2005), Vojnový kôň (2011), Tintinove dobrodružstvá (2011), Most špiónov (2015), Kamoš Obor (2016), The Post: Aféra v Pentagone (2017) či Ready Player One: Hra sa začína (2017).

Informácie pochádzajú z webstránky www.hollywoodreporter.com a archívu agentúry SITA.