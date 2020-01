Stiahnutie slovenských vojakov z misie v Iraku nie je podľa Pellegriniho možné

Vládny špeciál nemôže odletieť po siedmich slovenských vojakov slúžiacich na misii v Iraku. Uviedol to predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) na brífingu po nedeľňajšom rokovaní s najvyššími predstaviteľmi bezpečnostných zložiek v Banskej Bystrici. Dodal, že títo vojaci nie sú na letisku v Bagdade a ich individuálny presun zo základne by nebol technicky možný.

O individuálnom presune svojich vojakov podľa premiéra neuvažuje ani Česká republika a Maďarsko. Ako povedal minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS), pristátie lietadla SR v Iraku nie je v súčasnosti možné. Zároveň ubezpečil, že všetci vojaci sú v poriadku.

Slovenskí vojaci nie sú na letisku

Podľa premiéra je potrebné, aby slovenskí vojaci tak, ako spoločne s vojakmi okolitých krajín a národov na túto misiu prišli, spoločne konali aj v rámci ďalších krokov.

„Ak by sa dnes Slovenská republika rozhodla vyslať náš špeciál do Iraku, tak maximálne by tam doletel, ak by mu bolo dovolené pristáť. Technicky dnes nie je možné bez výrazného ohrozenia bezpečnosti našich siedmich vojakov zabezpečiť ich presun na letisko,“ uviedol predseda vlády a dodal, že títo vojaci nie sú na letisku, ale na základni vzdialenej 25 kilometrov.

„V prípade, že by došlo k ich presunu alebo evakuácii, ale všetkých, ktorí v základni sú, lebo je to pre nich bezpečnejšie, tak potom by pre nich doletel náš špeciál,“ doplnil Pellegrini.

Výcviková misia pod vedením NATO

V Iraku má SR výcvikovú misiu, ktorá sa podieľa na výcviku irackej armády, teda podľa premiéra je SR súčasťou mnohonárodnej jednotky, ktorá v spolupráci s irackou vládou pomáha budovať iracké ozbrojené zložky a pomáhať im tak bojovať proti Islamskému štátu.

„To znamená, že my sa nepodieľame na bojových operáciách pod velením USA, ale sme súčasťou výcvikovej misie pod velením NATO a máme tam v súčasnosti sedem príslušníkov armády SR,“ dodal premiér.

„Dopoludnia som hovoril s veliteľom našich vojakov v Iraku, situácia v oblasti je nateraz stabilizovaná, avšak nepretržite sa mení. Dnes už nie je technicky možné poslať po našich vojakov v Iraku lietadlo, pretože to situácia neumožňuje,“ uviedol minister obrany a doplnil, že podrobnosti nie je možné z bezpečnostných dôvodov špecifikovať.

„Ďalší postup stanovíme po zajtrajšom zasadnutí Vojenského výboru NATO a Severoatlantickej rady, avšak spravíme maximum pre to, aby boli naši vojaci v poriadku a šťastne sa vrátili domov. Chcem o tom ubezpečiť aj všetkých rodinných príslušníkov,“ povedal Gajdoš.

Veliteľ operácie v Iraku je skúsený

S vojakmi v Iraku je neustále v kontakte aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR (GŠ OS SR) generál Daniel Zmeko.

„Naši vojaci sa plnohodnotne podieľajú na prijímaní všetkých opatrení, ktoré velenie misie nariadilo s ohľadom na túto situáciu a takisto budeme čakať na rozhodnutie politických a vojenských orgánov NATO, ktoré budú zajtra,“ uviedol náčelník GŠ s tým, že veliteľ zatiaľ o individuálnu evakuáciu nežiadal.

Veliteľ operácie v Iraku je podľa Zmeka skúsený a bol už v Iraku aj v Afganistane. „Vojaci si pripravia seba aj materiál na akúkoľvek variantu, ktorá príde v rámci rozhodnutia,“ dodal. Konštatoval, že vývoj bezpečnostnej situácie monitorujú v úzkej súčinnosti s Vojenským spravodajstvom.

V súvislosti s aktuálnym rozhodnutím irackého parlamentu o ukončení prítomnosti cudzích vojsk v krajine vydal predseda vlády SR Peter Pellegrini inštrukciu veľvyslancovi SR pri NATO v Bruseli, aby Slovenská republika podporila návrh v prospech ukončenia výcvikovej misie v Iraku a návrat slovenských vojakov do vlasti v prípade, ak na zajtrajšom rokovaní Rady NATO bude takýto návrh predložený. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa predsedu vlády Patrícia Macíková.