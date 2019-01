Stíhačky F-16 poskytnú nielen ochranu vzdušného priestoru, Gajdoš hovorí o ďalších výhodách

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.ks) – Najmodernejšia generácia lietadiel F-16 C/D Block 70, ktorá pribudne do výzbroje slovenských vojakov v priebehu roka 2022 a 2023, poskytne okrem ochrany vzdušného priestoru aj zabezpečenie ďalších úloh.

Servis zostáva stále otázny

Uviedol to pre agentúru SITA minister obrany Peter Gajdoš (SNS), ktorý spomenul napríklad podporu pre pozemné vojsko. Slovenská armáda doposiaľ obdobnou možnosťou nedisponovala, nové stíhačky by to mali zmeniť. Či budú lietadlá nasadené do priamych bojov vo vojnových konfliktoch, nie je momentálne známe.

Slovensko na lietadlá vynaloží viac ako 1,6 miliardy eur, pričom v cene je započítaná aj logistická podpora, výcvik pilotov a pozemného personálu v Spojených štátoch amerických a munícia.

Otáznym zostáva servis strojov, ktorý je podľa dostupných informácií zabezpečený na prvé dva roky, vrátane záručných opráv. Celkovo pribudne 14 stíhačiek F-16, pričom prvé štyri kusy budú dodané v priebehu roka 2022 a zvyšných desať o rok neskôr.

Historicky najväčšia modernizácia

„Realizujeme historicky najväčšiu reálnu modernizáciu. Dvanásty december, keď som podpísal tri technicko-obchodné dohody so Spojenými štátmi americkými na stíhacie lietadlá F-16, si budem pamätať snáď navždy. Som presvedčený, že tieto lietadlá plne zabezpečia od roku 2023 ochranu vzdušného priestoru a zároveň podporu pre pozemné sily pri plnení úloh,“ odpovedal Gajdoš na otázku, ktorý projekt modernizácie považuje za najväčší. Z historického pohľadu ide o najrozsiahlejšiu investíciu v novodobej existencii samostatnej Slovenskej republiky.

Vláda rozhodla o obstaraní nových stíhačiek ešte v priebehu júla tohto roka. Ministerstvo obrany SR zvažovalo vo finálnej časti okrem amerických strojov aj švédske Jas-39 Gripen. V prospech F-16 rozhodli väčšie operačné možnosti. V Spojených štátoch amerických sa bude pripravovať 22 pilotov a 160 profesionálov v rámci pozemného personálu.