Sting svojimi najväčšími hitmi roztancuje Bratislavu už 30.10.2022!

Jeden z najznámejších anglických gentlemanov – Sting, počas koncertu MY SONGS, zaspieva svoje najväčšie hity, ale aj novinky z albumu The Bridge. Na Zimnom Štadióne Ondreja Nepelu to rozbalí poslednú októbrovú nedeľu.

Hudobnými cenami ovenčený anglický spevák STING sa tento rok so svojím MY SONGS koncertom predstavil už v Košiciach, kde zožal obrovský úspech. Na jeho parádnu show sa najbližšie môže tešiť Bratislava!

Návštevníci bratislavského podujatia, ktoré sa uskutoční 30.10.2022 na Zimnom Štadióne Ondreja Nepelu, môžu v porovnaní s posledným koncertom v hlavnom meste, ktorý sa uskutočnil v roku 2019, očakávať efektnú pódiovú scénu plnú svetiel a obrovských Led obrazoviek, na ktorých sa počas koncertu striedajú animácie s videom či Live zábermi. Okrem hudobného zážitku si tak fanúšikovia užijú aj vizuálne a nie len pohľadom na megahviezdu a jeho skvelú kapelu.

Sting na My Songs Tour 2022 zobral aj svojho syna!

Obrovským pozitívnym prekvapením tohtoročnej koncertnej šnúry je i hudobný hosť, ktorý koncert otvára. Svojím spevom skvelý „warm up“ urobila Stingova mladšia, namakaná kópia, Joe Sumner. Okrem vizuálnej podoby, gény nezaprie ani farbou hlasu. Priaznivci Stinga si tak počas 30 minút vypočujú (možno) jeho nástupcu, ktorý má všetky predpoklady ísť v otcových šľapajach.

Set List koncertu je taktiež vynovený. Zaznejú hity mapujúce Stingovu kariéru, ale aj novinky

V jednom z nedávnych rozhovorov anglický gentleman Sir Gordon Matthew Thomas Sumner alias Sting (toto oslovenie speváka vždy poteší a je na neho patrične hrdý) povedal: „V Košiciach zahráme 3 piesne z nového albumu The Bridge, nejaké skladby od Police, niečo zo začiatku mojej kariéry a aj piesne z animovaného seriálu Arcane, do ktorého som nahral zopár skladieb, takže to obmieňame“. Stingovi fanúšikovia si tak zatancujú na piesne „Message in a Bottle“, Englishman in New York“, „Every Little Thing She Does is Magic“, „It´s Love“, „For Her Love“, „Rushing Water“, „If I Ever Lose My Faith in You“, „Fields of Gold“, „Spirits In The Material World „, „Brand New Day „, „Shape of My Heart“, „Heavy Cloud No Rain“, „Walking On The Moon“, „So Lonely“, „Desert Rose“, „King of Pain“ , „Every Breath You Take“, „Roxanne“ a v neposlednom rade aj „Fragile“. V spomínanom rozhovore pri otázke, či mení repertoár skladieb podľa mesta, v ktorom hrá, Sting odpovedal: „Nie, niekedy niektorú skladbu vyradím, nechám ju oddýchnuť a potom ju zaradím naspäť, je to také osvieženie.“ Návštevníci koncertu sa tak môžu dopredu pripraviť a spolu so Stingom si zaspievať uvedené piesne a možno aj v tomto poradí!

Návštevníci Stingovej show sa tak už 30.10.2022 môžu tešiť na vyše jeden a polhodinovú dávku obrovskej energie, ktorú so Stingom na jednom pódiu ukážu aj Dominic Miller (gitara), Josh Freese (bicie), Rufus Miller (gitara), Yolanda Charles (basa), Kevon Webster (klávesy), Shane Sager (harmonika), Melissa Musique a Gene Noble (sprievodné vokály).

Posledné vstupenky na bratislavský koncert STING – MY SONGS sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.

Sting, vlastným menom Gordon Matthew Thomas Sumner, je anglický hudobný skladateľ, spevák-skladateľ, herec, autor a aktivista. V roku 1977 spolu so Stewartom Copelandom a Andym Summersom založil kapelu The Police. Kapela vydala päť štúdiových albumov, získala šesť Grammy ocenení a dve Brit ceny. V roku 2003 bola uvedená do Rockandrollovej siene slávy. Ako jeden z najvýraznejších sólo umelcov získal Sting ďalších 10 Grammy ocenení, dve Brit ceny, Zlatý glóbus, Emmy a štyri nominácie na Oscara. Na konte má aj nomináciu – Cenu storočia časopisu Billboard Magazine a cenu Osobnosť roka 2004 od MusiCares. Ako člen Skladateľskej siene slávy obdržal Pocty Kennedyho Centra, cenu za zásluhy American Music Award of Merit a the Polar Music Award. Okrem hudobných počinov sa sympatický Angličan objavil vo viac než pätnástich filmoch, bol výkonným producentom kritikmi uznávaného Sprievodcu k rozpoznaniu tvojich svätých, a v roku 1989 hral v Žobráckej opere na Broadwayi. Jeho posledný divadelný projekt bol muzikál, ktorý bol nominovaný na cenu TONY s názvom Posledná loď, ktorý zhudobnil i otextoval. Sting sa okrem umenia venuje aj filantropii. Podporuje ľudskoprávne organizácie, akými sú napríklad Rainforest Fund, Amnesty International a Live Aid.

