Sting to v Bratislave rozbalí s vynoveným My Songs koncertom. Košice jasali, na čo sa môže tešiť hlavné mesto?

Hudobnými cenami ovenčený anglický spevák Sting si približne pred dvoma týždňami získal srdcia Slovákov na východe našej krajiny! Jeho dynamickú šou v Košiciach ocenili návštevníci koncertu i hudobní žurnalisti, ktorí sa koncertu zúčastnili.

Zástupcovia médií po koncerte anglickú hviezdu ovenčili titulkami: “Sting naservíroval fanúšikom v Košiciach najväčšie hity aj absolútne skvosty z celej svojej kariéry”. “ Hudobná legenda dvihla na nohy košickú arénu. Sting sa po desiatich rokoch vrátil s tým naj zo svojej tvorby”, ale aj ”Sting sa po 10 rokoch vrátil do Košíc, privítala ho plná Steel Aréna”.

Efektná pódiová scéna plná svetiel

Sting slovenské publikum, jeho interakciu a energiu vždy veľmi oceňoval. Posledné roky sa do našich končín vracal každoročne. Jeho zvyk však prerušila pandémia a termíny koncertov sa niekoľkokrát presunuli.

https://www.instagram.com/p/CjpwQ_HKq1N/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Niekoľkoročná pauza však umožnila vylepšenie jeho My Songs Tour, s ktorým sa spevák v Bratislave naposledy predstavil pred tromi rokmi. Návštevníci bratislavského podujatia, ktoré sa uskutoční 30.10.2022 na Zimnom Štadióne Ondreja Nepelu, môžu v porovnaní s posledným koncertom v hlavnom meste očakávať efektnú pódiovú scénu plnú svetiel a obrovských Led obrazoviek, na ktorých sa počas koncertu striedajú animácie s videom či Live zábermi.

Okrem hudobného zážitku si tak fanúšikovia užijú aj vizuálne a nie len pohľadom na megahviezdu a jeho skvelú kapelu.

Na My Songs Tour 2022 zobral aj svojho syna

Obrovským pozitívnym prekvapením tohtoročnej koncertnej šnúry je i hudobný hosť, ktorý koncert otvára. Svojím spevom skvelý “warm up“ urobila Stingova mladšia, namakaná kópia, Joe Sumner.

Okrem vizuálnej podoby, gény nezaprie ani farbou hlasu. Priaznivci Stinga si tak počas 30 minút vypočujú (možno) jeho nástupcu, ktorý má všetky predpoklady ísť v otcových šľapajach.

Zaznejú hity mapujúce Stingovu kariéru, ale aj novinky

V jednom z nedávnych rozhovorov anglický gentleman Sir Gordon Matthew Thomas Sumner alias Sting (toto oslovenie speváka vždy poteší a je na neho patrične hrdý) povedal: „V Košiciach zahráme 3 piesne z nového albumu The Bridge, nejaké skladby od Police, niečo zo začiatku mojej kariéry a aj piesne z animovaného seriálu Arcane, do ktorého som nahral zopár skladieb, takže to obmieňame“.

Stingovi fanúšikovia si tak zatancujú na piesne “Message in a Bottle“, Englishman in New York“, “Every Little Thing She Does is Magic“, “It´s Love“, “For Her Love“, “Rushing Water“, “If I Ever Lose My Faith in You“, “Fields of Gold“, “Spirits In The Material World “, “Brand New Day “, “Shape of My Heart“, “Heavy Cloud No Rain“, “Walking On The Moon“, “So Lonely“, “Desert Rose“, “King of Pain“ , “Every Breath You Take“, “Roxanne“ a v neposlednom rade aj “Fragile“.

V spomínanom rozhovore pri otázke, či mení repertoár skladieb podľa mesta, v ktorom hrá, Sting odpovedal: „Nie, niekedy niektorú skladbu vyradím, nechám ju oddýchnuť a potom ju zaradím naspäť, je to také osvieženie.“ Návštevníci koncertu sa tak môžu dopredu pripraviť a spolu so Stingom si zaspievať uvedené piesne a možno aj v tomto poradí.

Návštevníci Stingovej show sa tak už 30.10.2022 môžu tešiť na vyše jeden a polhodinovú dávku obrovskej energie, ktorú so Stingom na jednom pódiu ukážu aj Dominic Miller (gitara), Josh Freese (bicie), Rufus Miller (gitara), Yolanda Charles (basa), Kevon Webster (klávesy), Shane Sager (harmonika), Melissa Musique a Gene Noble (sprievodné vokály).

„Košický koncert dopadol nad očakávania, Sting so svojou kapelou predviedol výbornú šou. Je to spevák, ktorý každoročne vypredáva štadióny aj v našich končinách. Tento rok hneď dvakrát. Tešíme sa na bratislavský koncert, Slováci si jednoducho vedia užiť dobrú muziku“, priblížili zástupcovia agentúry Vivien, ktorá Stingove koncerty pravidelne usporadúva a zároveň naznačili, že i bratislavský Zimný štadión Ondreja Nepelu bude praskať vo švíkoch.

„Momentálne máme v riešení, či bude možné pridať ďalšie sedenia na Stingov koncert v Bratislave. Aktuálne je voľných niekoľko posledných sedení a státí,“ vysvetlili. Posledné vstupenky na bratislavský koncert STING – MY SONGS sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.