Stoch triumfoval v úvodných pretekoch Turné štyroch mostíkov, hrdina kvalifikácie skončil druhý

OBERSTDORF 30. decembra (WebNoviny.sk) – Poliak Kamil Stoch sa stal víťazom sobotňajších úvodných pretekov 66. ročníka Turné štyroch mostíkov (T4M) v skokoch na lyžiach na mostíku HS-137 v nemeckom Oberstdorfe, započítavaných aj do hodnotenia Svetového pohára (SP) 2017/2018.

Za obhajcom celkového prvenstva a dvojnásobným olympijským víťazom zo Soči 2014 skončil druhý s odstupom 4,2 bodu favorizovaný domáci reprezentant, hrdina piatkovej kvalifikácie a líder SP Richard Freitag, tretí bol s mankom 9,6 bodu ďalší poľský skokan Dawid Kubacki.

Boli to náročné preteky

Vedúci muž po prvom kole Stefan Kraft z Rakúska sa v náročných podmienkach (dážď a silný vietor) musel uspokojiť napokon so 4. priečkou. Výborné vystúpenie Poliakov dokumentoval piaty v poradí Stefan Hula, elitnú šestku uzavrel Japonec Junširo Kobajaši. Nedarilo sa dvom adeptom na najvyššie méty na tomto prestížnom podujatí na prelome rokov: priebežne druhý v SP Andreas Wellinger z Nemecka skončil desiaty, Nór Daniel-André Tande bol až dvadsiaty.

„Boli to náročné preteky. Sústredil som sa najmä na svoj výkon, finálový druhý skok v mojom podaní bol skvelý. Samozrejme, že víťazstvo ma teší, som maximálne spokojný a šťastný. Radosť mám aj z toho, že Dawid (Kubacki, pozn.) bol tretí a Stefan (Hula, pozn.) piaty,“ uviedol do mikrofónu Eurosportu víťazný 30-ročný rodák zo Zakopaného Kamil Stoch, ktorému po prvom kole patrila ešte 4. priečka. V Oberstdorfe mu namerali 126 a 137 metrov, za čo získal od rozhodcov 279,7 bodu.

Perfektná atmosféra

Domáci priaznivci želali triumf predovšetkým Richardovi Freitagovi, ten napokon skončil druhý, na „striebornej“ pozícii figuroval aj po prvom kole. „Niekedy treba na triumf aj trochu šťastia, najmä pri druhom pokuse som ho nemal. Nechcem sa však vyhovárať na podmienky. Aj tak som spokojný. Diváci boli výborní, atmosféra perfektná, teším sa aj na novoročné preteky do Garmisch-Partenkirchenu. Verím, že to bude v mojom prípade ešte lepšie,“ vyjadril sa 26-ročný Freitag, ktorý si so 630 bodmi upevnil líderské postavenie vo Svetovom pohári pred krajanom Andreasom Wellingerom (425 b.), tretí je už Kamil Stoch so 423 bodmi.

Druhé preteky 66. ročníka Turné štyroch mostíkov sú na programe tradične na Nový rok v ďalšom nemeckom stredisku Garmisch-Partenkirchen, hlavná súťaž sa začne prvým kolom v pondelok 1. januára 2018. Kvalifikácia na mostíku HS-140 je v Ga-Pa o deň skôr na Silvestra v nedeľu 31. decembra tiež od 14.00 h.

Turné štyroch mostíkov 2017/2018

Oberstdorf

1. Kamil Stoch (Poľ.) 279,7 bodu (126 m/137 m), 2. Richard Freitag (Nem.) 275,5 (128,5 m/127 m), 3. Dawid Kubacki (Poľ.) 270,1 (126,5 m/129 m), 4. Stefan Kraft (Rak.) 262,8 (132 m/119 m), 5. Stefan Hula (Poľ.) 259,2 (123 m/120,5 m), 6. Junširo Kobajaši (Jap.) 257,1 (126,5 m/123 m),…10. Andreas Wellinger (Nem.) 254,0 (115 m/123 m), 20. Daniel-André Tande (Nór.) 237,7 (116,5 m/122,5 m)

Poradie vo Svetovom pohári 2017/2018 (po 8 z 23 pretekov jednotlivcov): 1. Richard Freitag 630 bodov, 2. Andreas Wellinger (obaja Nem.) 425, 3. Kamil Stoch (Poľ.) 423, 4. Daniel-André Tande (Nór.) 367, 5. Stefan Kraft (Rak.) 342, 6. Johann André Forfang (Nór.) 291, 7. Junširo Kobajaši (Jap.) 284, 8. Markus Eisenbichler (Nem.) 236, 9. Dawid Kubacki (Poľ.) 221, 10. Anders Fannemel (Nór.) 205.