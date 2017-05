Stolička predsedu ÚVO zostala prázdna, vláda nevybrala spomedzi kandidátov

BRATISLAVA 24. mája (WebNoviny.sk) – Vláda na stredajšom rokovaní nevybrala žiadneho kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ako po rokovaní vlády informoval premiér Robert Fico (Smer – SD), nikto z trojice uchádzačov na tento post nezískal nadpolovičnú väčšinu pri hlasovaní členov vlády, a preto bude vyhlásený nový výber. Na post predsedu ÚVO kandidovali súčasná predsedníčka úradu Zita Táborská, právnik tohto úradu Peter Kubovič a generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov na ministerstve dopravy a výstavby Juraj Méry.

Hlasovaniu vo vláde predchádzalo vyše trojhodinové verejné vypočutie kandidátov s účasťou zástupcov mimovládnych organizácií, zamestnávateľov a podnikateľov.

Nikto nezískal nadpolovičnú väčšinu

“Toto vypočutie spĺňalo všetky štandardy, ktoré sa od tohto typu stretnutia kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie s vládou očakávalo. Po tom, čo sme si vypočuli argumenty všetkých troch kandidátov, v hlasovaní ani jeden z kandidátov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov,” povedal Fico s tým, že vláda neschválila návrh na voľbu kandidáta na predsedu ÚVO.

Vláda uložila vedúcemu svojho úradu, aby vyhlásil opätovnú výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu ÚVO. “V žiadnom prípade sa nebudú meniť kritériá výberu. Chceme to zvládnuť tak, aby toto verejné vypočutie prebehlo do začiatku letných prázdnin, aby sme mohli v prípade zvolenia vo vláde kandidáta posunúť do Národnej rady SR tak, aby rozhodovala o kandidátovi na septembrovej schôdzi,” priblížil Fico.

Očakáva sa širší výber kandidátov

Premiér ocenil verejnú diskusiu s kandidátmi a povedal, že verejné vypočutie zobrala vláda s plnou vážnosťou. “Aj naše rozhodnutie zodpovedá vážnosti tohto vypočutia. Ani jeden z kandidátov sa ani len nepriblížil k väčšine, preto očakávam širší výber kandidátov, z ktorých bude môcť vláda vybrať a ponúkneme Národnej rade SR kandidáta, o ktorom bude vláda presvedčená, že je perfektne pripravený na túto pozíciu,” dodal Fico.