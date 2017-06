Stopér Pillár posilní maďarský klub Mezökövesd Zsóry, ktorý vedie Mikuláš Radványi

SENICA 18. júna (WebNoviny.sk) – Kariéra slovenského futbalistu a dlhoročného hráča FK Senica Róberta Pillára bude pokračovať v maďarskom prvoligovom tíme Mezőkövesd Zsóry, ktorý vedie od mája slovenský tréner Mikuláš Radványi.

Dvadsaťšesťročný stopér (nar. 27. mája 1991) sa vo štvrtok dohodol s vedením klubu zo Záhoria na rozviazaní zmluvy a následne v piatok podpísal kontrakt na tri roky so spomenutým 9. mužstvom uplynulého ročníka najvyššej maďarskej súťaže. Informuje o tom oficiálna internetová stránka senického klubu.

Štvrtina života v FK Senica

“Na Senicu nemôžem mať iné ako pekné spomienky, veď som tu strávil takmer štvrtinu svojho života. Prišiel však čas posunúť sa o etapu ďalej,” uviedol v rozhovore na klubovom webe Pillár, ktorý prišiel do FK Senica z Bardejova ešte v dorasteneckom veku v auguste 2009 na hosťovanie – po polroku sa zmenilo na trvalý prestup.

Počas osemročného účinkovania na Záhorí si “odskočil” dvakrát na hosťovanie – do Hradca Králové (2013) a Nitry (2014), dostal sa aj do reprezentácie SR do 21 rokov. V sezóne 2011/2012 sa v prvom dueli jarnej časti proti Nitre vážne zranil a takmer rok premaródoval.

V Maďarsku sa stretne s ďalšími Slovákmi

“Výborný bol prvý rok senického pôsobenia s trénerom Grigom, keď som začal hrať pravidelne, vybojovali sme Európsku ligu. S trénerom Hapalom sme hrali finále Slovnaft Cupu, ako aj za trénera Kostelníka. Boli tu výrazné futbalové osobnosti, ktoré nás mladých vedeli usmerniť. Pokiaľ ide o ostatnú sezónu, jesenná časť nebola z našej strany najlepšia, no v jarnej časti sme sa pevne zomkli a napokon obsadili 9. priečku. Utvorili sme jednu z najlepších partií, aká tu bola za môjho pôsobenia a ani výsledky neboli najhoršie,” zaspomínal si Róbert Pillár a doplnil:

“Aj v Maďarsku budem sledovať výsledky Senice podrobnejšie ako v prípade iných mužstiev. Zostalo mi tu množstvo priateľov, nielen medzi futbalistami. A či sa vrátim na Záhorie? K tomu sa je teraz veľmi ťažké vyjadriť, veď teraz iba odchádzam. Odpoviem často používanou frázou ´nikdy nehovor nikdy´.”

Rodák z Bardejova Pillár sa stretne v novom maďarskom pôsobisku s ďalšími krajanmi. V mužstve Mezőkövesd Zsóry účinkovali v uplynulom ročníku 2016/2017 štyria slovenskí futbalisti – brankár Tomáš Tujvel a hráči Dominik Fótyik, Dávid Hudák a Peter Šulek.