Stopli im stimuly a podali trestné oznámenia, väčšinu peňazí už firmy aj tak dostali

Koncom minulého roka oznámilo ministerstvo školstva šiestim firmám, že s nimi plánuje ukončiť zmluvu o poskytnutí stimulov na výskum a vývoj. Odporučila mu to oponentská rada, ktorá pri administratívnych finančných kontrolách za rok 2019 odhalila viaceré nedostatky.

V prípade troch projektov spoločností konštatovala nedostatočnú kvalitu, u ďalších mali pochybnosti o nakladaní s prostriedkami, ktoré im boli pridelené. Ktoré firmy konkrétne sa toho mali dopustiť nebolo známe, ministerstvo ich názvy nezverejnilo.

So spoločnosťami totiž ešte rokovali o výsledkoch kontrol. V súčasnosti sú už – až na jeden prípad – závery definitívne a tak vieme, komu rezort stopol dotácie. Toho, kto sledoval kauzu prideľovania stimulov ešte za exministerky Martiny Lubyovej (SNS), neprekvapí, o koho ide.

Známe firmy

Oponentské rady totiž odporučili ukončiť financovanie projektov, na ktoré už Nadácia Zastavme korupciu či súčasní členovia vlády Branislav Gröhling (SaS) a Veronika Remišová (Za ľudí) v minulosti upozornili.

Ide o projekty spoločností NaviDate, Exa Group, Neuropower, Futúrum Dynameis, Futúrum spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce a DB Biotech.

V Centrálnom registri zmlúv sú zverejnené dve dohody o ukončení zmluvy o financovaní projektu zo stimulov na výskum a vývoj s firmami NaviDate a Exa Group. V tej s NaviDate sa uvádza, že k tomu dochádza, lebo „podľa oponentúry riešenie projektu splnilo väčšinu cieľov určených v zmluve na podpriemernej úrovni“.

Väčšinu peňazí už dostali

Portál Webnoviny.sk sa pýtal firiem, či to, že pristúpili k dohode znamená, že uznali chyby, ktoré im kontrolóri vyčítali. Peter Schwartz z NaviDate povedal, že už túto tému považujú za uzavretú a nebudú sa k nej viac vyjadrovať.

V minulosti pre médiá vysvetľoval, ako je možné, že jeho firma, ktorá vznikla len vo februári 2018 o pár mesiacov na to, v decembri, získala stimul. V relácii Reportéri RTVS povedal, že spracovaniu bezpečnostného softvéru, čoho sa týka štátom podporovaný projekt, sa venovali dlhodobo.

Schwartz mal ešte v roku 2017 kúpiť know-how a patenty v Českej republike. „Existujúce české riešenia sme potom konvertovali do civilnej sféry v roku 2018. Cestou zo Španielska sme sa v septembri dozvedeli, že vyšla táto výzva, tak sme si povedali, napíšeme to. Napísali sme a uspeli, to je celé,“ dodal.

Webnovinám Schwartz povedal, že stopnutie financovania zo strany štátu ich projekt nijako neovplyvní. Pokračujú v ňom a v súčasnosti podľa jeho slov majú veľa práce s certifikáciou riešení projektu. Firma doteraz dostala 506 970 eur, teda väčšinu z dohodnutej dotácie.