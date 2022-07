Stoporex® Prolong: Keď vaša partnerka vyžaduje v posteli dlhšiu výdrž

Horúca novinka, ktorá prichádza do vašej spálni v ten najlepší čas! Stoporex® Prolong je značka, ktorá dosahuje nadpriemerné výsledky a muži to aj patrične oceňujú. Slovenský produkt založený na dlhoročných skúsenostiach, ideálny mix účinných látok a bezproblémové užívanie, pokojne aj každý deň. Toto je presne to, čo potrebujete!

Problém, o ktorom sa nehovorí, ale o to horší je!

Všetky „chlapské témy“ sa točia iba o tom, kto najlepšie uspokojil svoju partnerku v posteli. Ak už príde na rad aj nejaká tá sebakritika, zväčša ide nanajvýš o občasné zlyhanie, obvykle v dôsledku nejakých „externých“ faktorov či nepriaznivých okolností.

Problém s krátkou výdržou, ktorá súvisí jednak s nedostatočným udržaním erekcie, ale najmä s príliš rýchlym vyvrcholením, si prizná iba máloktorý muž.

Áno, táto téma je ešte stále tak trocha „tabu“, no o to viac sa jej treba venovať. Kým slabá erekcia, niekedy mylne nazývaná aj impotencia, je na prvý pohľad jasný problém, príliš krátka výdrž v posteli je niečo, čo môže mať rôznu intenzitu. To je aj dôvod, prečo to mnoho mužov na úvod podcení a potom to už len ťažko „dobehne“.

Niekedy môže ísť skutočne iba o krátkodobý alebo ojedinelý stav. Príliš rýchle vyvrcholenie býva bežným dôsledkom stresu, nervozity, nahromadenej sexuálnej energie aj bežných zápalov. Čo však robiť, ak sa stav opakuje pravidelne a dlhodobo?

Rýchle, dostupné a presné riešenie: Stoporex® Prolong

Odpoveď na túto otázku, spoločne s komplexným riešením výdrže v posteli, prináša Stoporex® Prolong. Ide o prípravok určený špeciálne pre mužov, ktorí majú problém s príliš rýchlou ejakuláciou alebo udržaním erekcie dostatočne dlhú dobu.

Produkt ponúka okrem toho aj kombináciu ďalších dôležitých účinkov na sexuálnu výkonnosť a sexuálne zdravie: podporuje potenciu a plodnosť, zlepšuje prekrvenie genitálií a pohlavnej sústavy, zvyšuje libido a sexuálny apetít a zároveň znižuje vplyv nervozity, podráždenosti alebo stresu na váš výkon počas pohlavného styku.

Jeho užívanie je jednoduché a bezproblémové: stačí si dať 1 dávku ráno a 1 dávku večer. Produkt má podobu perorálnych kapsúl, ktoré iba prehltnete a zapijete vodou.

Nemá žiadne závažné nežiaduce účinky a ani žiadne vážnejšie prekážky k jeho užívaniu. Pýtate sa, ako je možné, že funguje tak jednoducho? Tajomstvo úspechu spočíva v mixe aktívnych látok, ktoré cielene a prirodzene stimulujú sexuálne funkcie!

Prvotriedne zloženie a dôraz na pôvod aj kvalitu látok

Práve zacielenie a špecializácia sú dva aspekty, ktoré robia zo Stoporex® Prolong najlepší prostriedok na predĺženie výdrže v posteli aj oddialenie príliš rýchleho vyvrcholenia.

Základom je extrakt z rastliny Ašvaganda, ktorá je známa ako afrodiziakum a zároveň stimulant duševnej vitality a pohody. Potláča hladinu kortizolu a tak znižuje vplyv stresových faktorov počas pohlavného styku na erekciu aj orgazmus.

Dopĺňa ju extrakt z ďalšieho afrodiziaka, peruánskej Macy, ktorá podporuje libido a hladinu testosterónu. Podobný vplyv má aj ďalšia aktívna látka, minerál Zinok.

Na predĺžení erekcie a jej skvalitnení, čo sa významne odrazí na výdrži v posteli počas pohlavného styku, sa podieľa aj dvojica aminokyselín L-Arginín AKG a L-Citrulín malát. Oproti konkurencii sú všetky tieto zložky obsiahnuté v Stoporex® Prolong v nadpriemernej koncentrácii a navyše v takej forme, aby sa čo najlepšie vstrebali do organizmu.

Objednajte si ho z domu a potešte partnerku už zajtra!

Ako ukazujú skúsenosti mužov, Stoporex® Prolong má nadpriemerné výsledky a to prakticky vo všetkých smeroch. Dokáže výrazne predĺžiť výdrž zvýšením prekrvenia penisu, zlepšuje vytrvalosť v posteli a zmierňuje rizikové faktory predčasnej ejakulácie.

Objednávka je možná cez internet priamo na oficiálnom webe značky, je otázkou iba zopár kliknutí a nezaberie vám ani 5 minút. Alternatívou je SMS objednávka alebo objednávka zaslaná cez email. Značka ponúka niekoľko možností platby, či už vopred platobnou kartou, cez internet banking alebo na dobierku.

Pokiaľ ide o doručenie, máte na výber viacero kuriérnych služieb. Stoporex® Prolong vám príde v diskrétnom balení a to buď priamo domov alebo do Zásielkovni.

To najlepšie na záver: balenie s obsahom až 90 kapsúl vás bude stáť iba 29,90 €. Ak si zakúpite špeciálny set s 3 alebo 5 baleniami, bude cena ešte nižšia a získate dopravu zdarma! Nečakajte už ani deň navyše a skúste Stoporex® Prolong ihneď. Už o pár dní môže od základov zmeniť sexuálny život vám aj vašej partnerke, uvidíte!

Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.