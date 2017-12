Stormzy či Foo Fighters získali BBC Music Award

BRATISLAVA 9. decembra (WebNoviny.sk) – Britská spoločnosť BBC zverejnila mená víťazov jej výročných hudobných cien.

Britským interpretom roka sa stal hip-hoper Stormzy, ktorý vydal tento rok vo februári debutový album Gang Signs & Prayer. Tridsaťdvaročný anglický spevák Rag’n’Bone Man dostal sošku za album roka, ktorým sa stala jeho prvá štúdiovka Human (2017) obsahujúca aj rovnomenný hit.

Americká kapela Foo Fighters získala vďaka vystúpeniu na festivale Glastonbury trofej za najlepší koncert. V kategórii BBC Music Introducing Artist Of The Year triumfoval 18-ročný spevák Declan McKenna, ktorý ponúkol v júli debutový album What Do You Think About the Car?.

Prehľad víťazov BBC Music Awards 2017

Britský interpret roka: Stormzy

Album roka: Rag’n’Bone Man – Human

BBC Radio 1 Live Lounge Performance Of The Year: Foo Fighters – Glastonbury

BBC Music Introducing Artist Of The Year: Declan McKenna