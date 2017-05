Storočnicové Giro d´Italia vyhral Dumoulin, rozhodla záverečná časovka

MILÁNO 28. mája (WebNoviny.sk) – Holanďan Tom Dumoulin (Team Sunweb) sa stal víťazom 100. ročníka cyklistických pretekov Giro d´Italia.

V sumáre trojtýždňových náročných pretekov zdolal o 31 sekúnd hlavného favorita Kolumbijčana Naira Quintanu (Movistar). O ďalších 9 sekúnd zaostal obhajca celkového triumfu a dvojnásobný šampión Gira Talian Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida).

Dvadsaťšesťročný rodák z Maastrichtu Dumoulin je prvý holandský cyklista, ktorý ovládol celkovú klasifikáciu na Giro d´Italia. Doteraz najlepší výsledok Holanďana na prvom z trojice podujatí Grand Tour dosiahol Erik Breukink, ktorý bol v roku 1988 celkovo druhý.

Nemal prehľad o medzičasoch

Dumoulin zaútočil na celkový triumf v záverečnej časovke zo 4. miesta po sobotňajšej poslednej horskej etape, vtedy za Quintanom zaostával 53 sekúnd.

V 21. etape, časovke z Monzy do Milána, na necelých 30 km s rovinovým profilom však podľa očakávania nakopol svoj časovkársky motor a hoci ho napokon nečakane zdolal krajan Jos van Emden (pripísal si prvý etapový triumf na pretekoch Grand Tour), aj druhé miesto mu stačilo na najväčší úspech kariéry. Dumoulin v časovke zdolal v ružovom drese jazdiaceho Quintanu o 1:24 min.

“Je to šialené, to je asi to správne slovo. Nemal som prehľad o medzičasoch na trati, v závere v cieli som už rátal sekundy. Keď som mal trojsekundový náskok, vravel som si, že to ešte nič neznamená. Keď však Quintana vchádzal do záverečného kilometra, už som o svojom celkovom triumfe nepochyboval,” uviedol Tom Dumoulin v jednej z prvých reakcií po svojom triumfe.

Problémy v kráľovskej etape

Celkové víťazstvo Dumoulina na Giro d´Italia mohlo byť aj výraznejšie, ale v kráľovskej 16. etape cez Passo dello Stelvio do Bormia Holanďana postihli nečakané žalúdočné problémy a odskočenie si na “prírodnú toaletu” ho stálo 2 minúty z pôvodného náskoku.

Napriek tomu zvládol so cťou šialenú porciu horských kilometrov a pred záverečnou časovkou mal všetky tromfy v rukách. Celkovo počas trojtýždňovej tortúry dosiahol víťazný čas 90:34:54 h.

Dvojnásobný víťaz pretekov Grand Tour a šampión Gira z roku 2014 Quintana nepridal tretí takýto triumf a nenaplní svoj odvážny zámer získať víťazné double Giro d´Italia – Tour de France v roku 2017.

Giro d’Italia 2017:

21. etapa – individuálna časovka (Monza – Miláno, 29,3 km):

1. Jos van Emden (Hol. ) LottoNL-Jumbo 33:08 min, 2. Tom Dumoulin (Hol.) Sunweb +15 s, 3. Manuel Quinziato (Tal.) BMC Racing +27, 4. Vasil Kirijenka (Biel.) Team Sky +31, 5. Joey Rosskopf (USA) BMC Racing +35, 6. Jan Bárta (ČR) Bora-Hansgrohe +39.

Konečné poradie po 21. etape:

1. Tom Dumoulin (Hol.) Team Sunweb 90:34:54 h, 2. Nairo Quintana (Kol.) Movistar Team +31 s, 3. Vincenzo Nibali (Tal.) Bahrain-Merida +40, 4. Thibaut Pinot (Fr.) FDJ +1:17 min, 5. Ilnur Zakarin (Rus) Katuša-Alpecin +1:56, 6. Domenico Pozzovivo (Tal.) AG2R La Mondiale +3:11.