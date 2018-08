Stovky členov Islamského štátu sa vzdalo, Taliban získal prevahu v afganskej provincii

KÁBUL 1. augusta (WebNoviny.sk) – V severnej afganskej provincii Džúzdžán sa vzdalo vládnym silám 152 členov extrémistickej skupiny Islamský štát (IS).

Policajný šéf potvrdil, že militanti na čele s ich veliteľom sa im vydali do rúk v stredu po tom, ako hnutie Taliban za uplynulé týždne získalo v oblasti prevahu.

IS a Taliban bojujú za zvrhnutie vlády podporovanej západom, no nezhodujú sa v otázkach vedenia, ideológie a taktiky. Taliban vo vyhlásení uviedol, že v provincii Džúzdžán zabili tucty bojovníkov IS a zadržali viac ako 130 ďalších. Počas stretov zomrelo 17 členov Talibanu a ďalších 13 utrpelo zranenia.