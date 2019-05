Stovky delegátov NATO sa stretnú na Bratislavskom hrade, budú riešiť aj vzťahy s Ruskom

BRATISLAVA 31. mája (WebNoviny.sk) – Do Bratislavy pricestujú stovky delegátov Severoatlantickej aliancie (NATO) z desiatok členských a spriaznených krajín.

Najväčšie zahraničnopolitické stretnutie

V hlavnom meste sa totiž koná od 31. mája do 3. júna Jarné zasadnutie Parlamentného zhromaždenia Severoatlantickej aliancie. Jarné stretnutie má slúžiť ako podklad pre to jesenné, kde Aliancia prijme aj konkrétne závery a opatrenia do budúcnosti.

Pre NATO zostáva kľúčovou prioritou zabezpečenie bezpečnosti občanov, ale aj územia členských krajín. Témami jarného stretnutia bude aj kybernetická bezpečnosť a užšia spolupráca krajín pri kolektívnej obrane Aliancie.

Počtom návštevníkov ide o najväčšie zahraničnopolitické stretnutie na Slovensku v uplynulom desaťročí. Posledné zasadnutie tohto parlamentného zhromaždenia sa v Slovenskej republike uskutočnilo ešte v roku 2004.

Otvoria aj otázku Ukrajiny

Jednou z hlavných tém Jarného zasadnutia Parlamentného zhromaždenia NATO bude ďalší vývoj vzťahov medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou.

Nedá sa obísť otázka Ukrajiny, ktorá je naším susedom a v dôsledku agresie a porušenia medzinárodného práva sú dnes jej niektoré časti okupované. Rokovania sa uskutočnia v rámci piatich pracovných výborov (politického, pre obranu a bezpečnosť, ekonomiku, vedu a technológiu a civilné rozmery bezpečnosti).

Okrem vzťahov s Ruskou federáciou budú ďalšími dôležitými témami tiež napríklad kybernetická bezpečnosť a digitálne trhy. Ako informoval agentúru SITA poslanec Martin Fedor (Most-Híd), ktorý je vedúcim stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení NATO, témou bude aj rozširovanie Aliancie o ďalších členov.

Budúcnosť rozširovania NATO

„Na stretnutí na Bratislavskom hrade sa budeme zaoberať aj budúcnosťou rozširovania NATO, z tohto pohľadu najmä Severným Macedónskom a rovnako aj vývojom v severnej Afrike, ktorý môže potenciálne ohroziť bezpečnosť európskych štátov prienikom teroristických skupín, ale aj ďalšími vlnami nekontrolovanej migrácie. V rámci týchto tém považujem za zvlášť dôležité, aby sme sa v rámci rokovaní čo najhlbšie venovali práve problematike kybernetickej bezpečnosti a hybridnej vojny. Nielen v zmysle priamej možnosti kyber útoku na digitálnu infraštruktúru štátov, ale aj ako hrozby hybridného elementu potenciálneho konfliktu využívaním falošných správ, lživej propagandy za účelom získania, alebo rozvratu verejnej mienky,“ povedal Fedor.

Parlamentné zhromaždenie NATO je fórom pre členov parlamentov venujúcich sa otázkam bezpečnosti členských štátov tejto organizácie. Slúži na diskusie o agende, prioritách, ale aj na analýzy a identifikovanie trendov v oblasti obrany a bezpečnosti.

Ovplyvňuje rozhodnutia Aliancie a slúži ako akási spätná väzba pre vlády. Je to aj neoceniteľné fórum pre predstaviteľov množstva krajín, ktoré s NATO plánujú spolupracovať.