Stovky denníkov sa spojili proti Trumpovi, odmietajú jeho nálepku fake news

WASHINGTON 16. augusta (WebNoviny.sk) – Viac ako 350 denníkov z celých Spojených štátov, od The New York Times a ďalších celosvetovo známych titulov až po relatívne neznáme denníky ako Honolulu Star-Advertiser, sa spojili v akcii proti americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a jeho neustálym útokom na médiá.

Skutoční patrioti

Vo štvrtkových úvodníkoch, ktoré všetky noviny zúčastnené na tejto kampani venovali Trumpovmu vzťahu k médiám, sa väčšina z nich ohradzovala voči nálepke „fake news“ (falošné správy, pozn. SITA), ktorú pre nich Trump vymyslel a často ňou proti nim útočí.

Portland Press-Herald vychádzajúci v štáte Maine vo svojom štvrtkovom úvodníku píše, že práve „slobodná a nezávislá tlač je najlepšou obranou proti tyranii“. Denník Post-Dispatch zo St. Louis zase píše, že nie Trump, ale práve novinári „sú skutočnými patriotmi“.

Viacero denníkov sa vo štvrtkových úvodníkoch obraňovalo aj proti Trumpovým opakovaným útokom, v rámci ktorých označil americké médiá za „nepriateľov ľudu“. „Naozajstnými nepriateľmi ľudu a demokracie sú tí, ktorí sa snažia zadusiť pravdu urážaním a démonizovaním médií,“ napísal denník Des Moines Register z Iowy.

Fake News

Asi najtvrdšie sa vyjadril denník Chicago Sun-Times, podľa ktorého „väčšina Američanov dobre vie, že Trump len tak tára dve na tri“.

The New York Times navrhuje Američanom, aby kampani Bieleho domu proti médiám vytvorili protiváhu tým, že si predplatia svoje miestne noviny. „Chváľte ich, keď odvádzajú dobrú prácu a kritizujte ich, keď si myslíte, že by mali byť lepšie. Sme v tomto celom spoločne,“ napísal denník.

Trumpova štvrtková reakcia na kampaň amerických denníkov nenaznačovala žiadnu zmenu jeho postoja. „´Fake News´ médiá sú opozičnou stranou! Je to veľmi zlé pre našu Úžasnú Krajinu. ALE VÍŤAZÍME,“ zareagoval prezident.