Stovky migrantov previezli z tábora Moria na grécku pevninu

Grécke úrady previezli približne 570 migrantov z preplneného tábora Moria na ostrove Lesbos na grécku pevninu.

Na trajekte smerujúcom do prístavu Pireus boli podľa úradov osoby patriace do „zraniteľných skupín“ – rodiny, slobodné ženy s deťmi a mladiství bez dospelého sprievodu. Z Pirea migrantov previezli do tábora pri meste Solún na severe Grécka.

Prevoz migrantov z tábora Moria je podľa úradov súčasťou plánu, ako tam zmierniť preľudnenie. V zariadení pre 3000 ľudí ich tam žije približne 13-tisíc.

Migranti, mnohí z Afganistanu, proti zlým podmienkam v tábore často protestujú, pričom niekedy to vyústi do násilností. Protestujúci sa dožadujú prevozu z tábora a rýchleho vybavenia ich žiadostí o azyl.