Stovky vojakov a policajtov utieklo z Venezuely, väčšina z nich dezertovala do Kolumbie

CARACAS 27. februára (WebNoviny.sk) – V uplynulých dňoch dezertovalo už najmenej 333 členov venezuelských bezpečnostných síl. Informovala o tom agentúra dpa s odvolaním sa na migračné úrady. Podľa ich údajov zbehlo od soboty cez hranice do Kolumbie už 326 vojakov a policajtov a do Brazílie sedem.

Venezuelský opozičný líder Juan Guaidó vsadil na to, že bezpečnostné sily vystavené veľkému tlaku v sobotu vpustia do krajiny z Kolumbie a Brazílie humanitárnu pomoc. To sa však nestalo.

Väčšina z nich ostáva verná prezidentovi Nicolásovi Madurovi. Pri zrážkach medzi prívržencami Guidóa a vojakmi prišli navyše o život najmenej štyri osoby a viac než 330 ich utrpelo zranenia.

Spomínaných 333 dezertérov predstavuje približne 0,3 percenta z odhadom viac než 100-tisíc príslušníkov venezuelských bezpečnostných síl.