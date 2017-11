Stovky zamestnancov verejnej správy protestovali za vyššie mzdy, Ficovej vláde poslali výzvu

BRATISLAVA 23. novembra (WebNoviny.sk) – Vyše tri stovky zamestnancov verejnej správy vo štvrtok v sále Istropolisu v Bratislave protestovali proti súčasnému systému ich odmeňovania.

Ako pred odborármi uviedol prezident Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ) Jozef Kollár, platové tabuľky vo verejnej správe sa päť rokov nemenili. „Päť rokov upozorňujeme vládu, že tu nie je niečo dobré,“ zdôraznil.

Pracovná skupina bez výsledku

Upozornil na to, že už pred dvomi rokmi vznikla za týmto účelom pracovná skupina, ktorej výsledok nie je dodnes vidieť. „Keď chcete niečo odložiť, tak vytvoríte pracovnú skupinu,“ podotkol.

Viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová upozornila na to, že na Slovensku rastie hrubý domáci produkt, stúpa zamestnanosť a nezamestnanosť klesá na historicky najnižšiu úroveň, avšak zamestnanci tieto pozitívne výsledky nepociťujú.

„Máme nedostatok pracovnej sily na Slovensku, nastáva konkurenčný boj medzi verejným a súkromným sektorom o zamestnancov,“ povedala. Pýta sa, ako chce štát svojich zamestnancov motivovať, aby zostali pracovať vo verejnej správe.

Odmeňovanie po novom až v roku 2019

Tabuľkové platy vo verejnej sfére by podľa nej mali zohľadňovať dosiahnuté vzdelanie, prax, či náročnosť vykonávanej práce, čo sa podľa Uhlerovej v súčasnosti nedeje. Ako dodala, vláda sa zaviazala, že nové platové tabuľky pre verejnú správu predstaví do konca marca budúceho roka s tým, že odmeňovanie podľa nových tabuliek by malo začať od 1. januára 2019.

Odborársky šéf Jozef Kollár ešte pred samotným protestným mítingom odovzdal na Úrade vlády SR vyhlásenie,v ktorom odborári vládu žiadajú, aby sa riešenie odmeňovania vo verejnej správe stalo pre kabinet prioritou.

„Vyzývame vládu, aby bola prijatá taká reforma systému odmeňovania, ktorá v zmysle ústavy zabezpečí právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby umožnila dôstojnú životnú úroveň,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Najnižší tarifný plat v prvej platovej triede by mal podľa odborárov dosahovať úroveň minimálnej mzdy, pričom reforma odmeňovania musí byť stabilne finančne krytá v každej verejnej inštitúcii.

Zmena taríf sa pripravuje už druhý rok

Štát ako najväčší zamestnávateľ je podľa odborárov povinný platiť zamestnancom aspoň minimálnu mzdu v rámci systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

„Robí to však spôsobom, že mzdy tarifných tabuliek dorovná do výšky minimálnej mzdy. Výsledkom je, že mnohí zamestnanci taríf 1 až 7 sú na úrovni minimálnej mzdy,“ upozorňuje KOZ. Zmena platových taríf zamestnancov verejnej správy sa pritom podľa odborárov pripravuje na Úrade vlády SR už druhý rok.

„V súčasnosti je rozpracovaná koncepcia odmeňovania týchto zamestnancov, ktorej finančné dopady neboli doteraz vyčíslené. Akoby vláda naťahovala čas a odďaľovala riešenie,“ dodali odborári.

Zvýšenie platov budú riešiť až v roku 2018

Predseda Smeru-SD Robert Fico na októbrovej straníckej konferencii avizoval, že vláda bude v roku 2018 riešiť aj zvýšenie miezd vo verejnej správe. „Musíme pripraviť reálny plán rastu miezd vo verejnej správe,“ povedal.

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter sa koncom minulého mesiaca v diskusnej relácii RTVS O päť minút dvanásť vyjadril, že návrh na zvýšenie tabuľkových platov vo verejnej službe predloží vláda do legislatívneho procesu v budúcom roku. Podľa neho je však otvorená otázka časovej postupnosti tohto kroku.

„Možno to nie je potrebné vyrovnať v jednom kalendárnom roku, ale dôležité je prijať tú legislatívnu normu a robiť všetko pre to, aby tam bolo to svetielko na konci tunela,“ povedal minister práce. Podľa neho tiež nie je isté, kedy zvýšenie tabuľkových platov nastane. „Otázka účinnosti toho zákona je v tejto chvíli otvorená,“ uviedol.

Hoci na tomto riešení neho už dlhšie pracuje komisia, minister práce a sociálnych vecí priznal, že štát pri riešení platov vo verejnej sfére mešká. „Stráca sa to podstatné, a to je rozdiel v jednotlivých tarifách, to znamená v kvalifikácii, ktorá je nevyhnutná, a zamestnanec so základným vzdelaním sa niekde vyrovnáva maturantovi, a to už nie je dobre,“ povedal Richter k porovnaniu minimálnych zárobkov v súkromnej a verejnej sfére.