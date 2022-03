Strabag ukončí aktivity v Rusku, firma oligarchu Deripasku s menšinovým podielom nedostane dividendy

Stavebný koncern Strabag sa rozhodol ukončiť aktivity v Rusku. Firma ruského oligarchu Olega Deripasku s menšinovým podielom v koncerne nedostane dividendy.

Strabag informoval, že jeho hlavný akcionár, ktorým je súkromná nadácia rodiny Haselsteiner, vypovedal syndikátnu zmluvu so skupinami Uniqa a Raiffeisen a s firmou Rasperia Trading Ltd. Zdôvodnil to zlyhaním všetkých snáh o získanie ruského podielu.

Stavebné zákazky aj na Slovensku

Rasperia Trading má v Strabagu 27,8 % akcií, pričom menej ako 50-percentný podiel v nej vlastní Deripaska.

Syndikátna zmluva bola podľa koncernu v platnosti od roku 2007 a okrem menovania členov dozornej rady zabezpečovala aj koordináicu výsledkov hlasovania na valnom zhromaždení. Viaceré spoločnosti skupiny Strabag aktívne pôsobia napríklad aj na Slovensku, v Česku a Poľsku, kde získavajú mnoho stavebných zákaziek.

„Predstavenstvo víta tento krok nášho hlavného akcionára, súkromnej nadácie rodiny Haselsteiner, nakoľko vypovedaním syndikátnej zmluvy sa nastavia jasné pomery. Zo strany manažmentu sme pripravení prijať všetky právne kroky, aby sme zabránili poškodeniu spoločnosti,“ uviedol predseda predstavenstva Strabagu Thomas Birtel.

„V nadväznosti na sankcie uvalené Veľkou Britániou a Kanadou sa to týka najmä vyplatenia dividend. Pokiaľ ide o podnikanie koncernu Strabag v Rusku, ktoré má vzhľadom na svoj 0,3-percentný podiel na koncernových výkonoch druhoradý význam, predstavenstvo sa rozhodlo tieto aktivity ukončiť,“ dodal.

Väčšinu akcií vlastnia Rakúšania

V súvislosti s obrovským utrpením vojnou sužovaných obyvateľov Ukrajiny Strabag organizuje a financuje pre nich pomoc najmä v krajinách, kde pôsobia firmy zo skupiny, a to v Poľsku, Česku, na Slovensku a v Moldavsku. V týchto iniciatívach budú akcionári, predstavenstvo a zamestnanci koncernu pokračovať.

Väčšinu akcií koncernu Strabag vlastnia rakúski hlavní akcionári, rodina Haselsteiner a skupiny Uniqa a Raiffeisen. Tí sa o vlastníctvo delia cez syndikátnu zmluvu s ruskou firmou Rasperia Trading. Podľa rakúskeho obchodného práva spoločnosť riadi jej predstavenstvo samostatne, teda bez pokynov dozornej rady a akcionárov.

Strabag už predtým rozhodne odsúdil útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine, podporuje všetky iniciatívy na pomoc ľuďom na Ukrajine a na obnovu mieru v regióne. Ako zamestnávateľ sa v prvom rade chcel postarať o kolegov zasiahnutých vojnovými udalosťami.