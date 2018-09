Štrajk zamestnancov Ryanairu zasiahol aj letisko v Bratislave, let do Bruselu-Charleroi zrušili

BRATISLAVA 28. septembra (WebNoviny.sk) – Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair v súvislosti so štrajkmi v piatok zrušila popoludňajší prílet z Bruselu – Charleroi do Bratislavy a následný odlet späť. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Batislave Veronika Ševčíková.

Niekoľko letov meškalo

„Všetky ostatné piatkové lety Ryanairu z Bratislavy – do destinácií Londýn – Stansted (dvakrát), Barcelona – Gerona, Madrid, Leeds – Bradford, Malaga, Korfu, Miláno – Bergamo, Niš, Solún, Manchester a Eindhoven a z nich – boli uskutočnené, resp. sú plánované podľa platného letového poriadku,“ uviedla hovorkyňa.

Odlet linky Ryanairu z Bratislavy do Dublinu, plánovaný ráno o 6:45, podľa bratislavského letiska meškal z operatívnych dôvodov. Lietadlo podľa očakávania malo do metropoly Írska odletieť o 13:15. Prílet lietadla na linke Ryanairu z Ríma – Ciampina, plánovaný o 13:35, je omeškaný dve a pol hodiny.

„Počas piatka je naplánovaných z a na Letisko M. R. Štefánika spolu 61 pravidelných a charterových letov (31 príletov, 30 odletov), z toho sedem charterových a 54 pravidelných letov,“ dodala Ševčíková.

Za lepšie podmienky zamestania

Desaťtisíce pasažierov Ryanairu v Európe čelia v piatok narušeniu ich ciest v dôsledku toho, že firma zrušila pre štrajky 250 letov. Nemeckí piloti Ryanairu sa vo štvrtok pripojili ku kolegom z Holandska a Belgicka, čím pribudlo ďalších sto zrušených letov k 150, s ktorými sa už rátalo.

Prácu prerušujú aj palubní zamestnanci Ryanairu v Belgicku, Nemecku, Taliansku, Holandsku, Portugalsku a Španielsku pre spor o pracovné zmluvy a podmienky zamestnania. Ryanair vyhlásil, že podstatnú väčšinu z 2 400 piatkových letov štrajk nenaruší a dotkne sa iba 35 tisíc zo 450 tisíc cestujúcich.