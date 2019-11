Strany finišujú s kandidátkami. Čo musia splniť?

Do odovzdania kandidátnych listín politických strán pre nadchádzajúce parlamentné voľby zostalo niekoľko dní. V nedeľu večer 1. decembra o 24:00 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán uzavrie možnosť podania kandidátky a začne preverovať či strany splnili všetky povinnosti stanovené zákonom. Kandidátnu listinu môže podať politická strana alebo politické hnutie registrované na Ministerstve vnútra. Pred štyrmi rokmi kandidátku podalo 23 politických subjektov.

Kaucia môže byť problém

V súčasnosti kandidátku môže podať viac ako 50 politických strán. Nie všetky sa však na takýto krok rozhodnú. Jedným z rozhodujúcich faktorov môže byť úhrada kaucie vo výške 17000 eur. Kaucia bude vrátená všetkým stranám, ktoré vo voľbách získajú viac ako dve percentá hlasov voličov alebo stranu komisia nezaregistrovala. Ostatné strany sa s peniazmi budú musieť rozlúčiť. Je to určitá poistka, aby do volieb šli iba strany, ktoré to myslia vážne a nie iba z recesie. Samozrejme aj recesia je možná ak má kto za ňu zaplatiť

Podmienka je mať aj členov strany

Novela zákona o politických stranách, ktorá začala platiť od začiatku tohto roku stanovila minimálne počty členov politickej strany alebo jej najvyššieho orgánu ako podmienku kandidatúry v parlamentných voľbách.

Niektoré strany museli pred podaním kandidátok meniť aj svoj najvyšší orgán alebo zaregistrovať nových členov. Podľa zákona spolu s kandidátkou musia do 1. decembra strany dodať aj zoznam členov najvyššieho orgánu politickej strany. Najvyšší stranícky orgán musí byť najmenej 5-násobok výkonného orgánu. Ak strana nechcela meniť svoju štruktúru ku kandidátke musí priložiť overený podpis najmenej dvojnásobok členov strany v porovnaní s počtom kandidátov

O zákone bude rokovať aj Ústavný súd SR

Ústavný súd v stredu prijal na ďalšie konanie návrh na posúdenie ústavnosti novely zákona o politických stranách a politických hnutiach. Zároveň ale nevyhovel návrhu na pozastavenie účinnosti napadnutých ustanovení. Znamená to, že strany sa musia dodržiavať parlamentom schválených zmien.