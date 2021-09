Pellegriniho Hlas-SD s Kollárom problém nemá, s povolebnej spolupráce vylučuje iba jednu stranu (video)

Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) nevylučuje z povolebnej spolupráce nikoho, okrem strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).

Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal líder strany Peter Pellegrini s tým, že Hlas-SD pôjde do volieb samostatne, bez uzatvárania akýchkoľvek predvolebných koalícií.

„Pre nás bude kľúčové, čo daná strana chce urobiť pre zlepšenie života ľudí na Slovensku. Ak to má byť hnutie Sme rodina, tak my s tým nebudeme mať problém. Nie je to však ani na mne, ani na predsedovi hnutia Borisovi Kollárovi, rozhodnú voliči vo voľbách,“ uviedol Pellegrini.

Zároveň zopakoval, že Hlas-SD spolupracuje s ostatnými opozičnými stranami v dostatočnej miere. Na diskusiu o povolebnej spolupráci je podľa jeho slov ešte dostatok času.