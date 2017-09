Strana Most-Híd kritizuje návrh kotlebovcov zriadiť domobranu, označila ho za primitívny

BRATISLAVA 29. septembra (WebNoviny.sk) – Predstava strany Kotleba -Ľudová strana Naše Slovensko o zaistení bezpečnosti občanov našej krajiny je podľa strany Most-Híd primitívna a nezlučiteľná s demokratickými princípmi občianskej spoločnosti.

Kritika Mosta-Híd

„Zdôvodnením návrhu pre vytvorenie legislatívneho priestoru na založenie domobrany vnucuje skreslený obraz o verejnom poriadku a prináša napätie do spolužitia občanov Slovenskej republiky, podobne ako hliadkovaním vo vlakoch. Tento krok považujeme za súčasť kampane extrémistickej strany, ktorá nedokázala splniť svoje predchádzajúce sľuby a nedokázala dosiahnuť pozitívne výsledky ani na celoštátnej, ani na župnej úrovni. Aktivity tohto druhu v civilizovanom svete nemajú miesto,“ uvádza sa v stanovisku Mostu-Híd, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa strany Klára Debnár.

Vyššie územné celky by mali mať možnosť zriadiť domobranu. Navrhujú to poslanci NR SR za Ľudovú stranu Naše Slovensko, ktorí na októbrovú schôdzu parlamentu predložili návrh zákona o domobrane. Ako povedal na tlačovej besede predseda strany Marian Kotleba, predkladatelia pri tvorbe návrhu vychádzali zo zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie na Slovensku.

Domobrana by nemala nahradiť políciu

„Domobrana ako nový poriadkový alternatívny útvar sa má zameriavať na úsek prevencie a počíta s nasadením dobrovoľníkov,“ povedal Kotleba, podľa ktorého ľudia majú právo na to, aby im štát zaistil bezpečný domov. „Domobrana by nemala nahradiť políciu. Má ju dopĺňať a úzko s ňou spolupracovať. Sedemdesiat percent jej činnosti by mala tvoriť len hliadková činnosť,“ uviedol.

Cieľom návrhu je vytvoriť legislatívny priestor na zabezpečenie vyššej úrovne ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov Slovenskej republiky a tiež ochrany verejného poriadku, a to prostredníctvom vytvorenia domobrany ako čiastočne dobrovoľníckeho poriadkového útvaru v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov.