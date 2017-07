Strana NAJ chce dôchodky aspoň 550 eur aj lacné nájomné bývanie

BRATISLAVA 3. júla (WebNoviny.sk) – Dôchodok na úrovni 550 eur, lacné nájomné byty či koniec oligarchom. To patrí k základným prioritám novovzniknutej politickej strany Nezávislosť a Jednota (NAJ). Vyhlásil to na pondelkovej tlačovej besede predseda strany Viktor Béreš.

Predstavil aj hlavných predstaviteľov strany, ktorá je od 23. júna riadne zaregistrovaným politickým subjektom. Adam Šepetka sa špecializuje na oblasť školstva, Roman Hílek je v strane zástupcom manuálne pracujúcich ľudí, Anton Gajdoš pôsobí ako expert na financie a hospodárstvo a Peter Kocaj je odborníkom strany na kultúru a osvetu.

Podľa predsedu strany v súčasnosti neexistuje na Slovensku žiadna opozícia. Ako povedal Béreš, strana NAJ je zásadne proti oligarchii a finančným skupinám na Slovensku.

“Je nevyhnutné, aby sme odlievanie financií zastavili,” povedal s tým, že tak ušetríme tri miliardy eur, ktoré by mohla vláda investovať do školstva či zdravotníctva.

Strana požaduje zrušiť zmluvy medzi štátom a firmami oligarchov. “Vybudujeme právny štát. Zriadime špecializovaný súd druhého stupňa, ktorý bude rýchly v konaní,” vyhlásil predseda NAJ, podľa ktorého je potrebné zaviesť hmotnú zodpovednosť členov vlády a vedúcich štátnych úradníkov.

Nižšie dane a odvody

Pre podporu podnikania a živnostníkov na Slovensku Béreš navrhuje nižšie dane a odvody. Novovzniknutá strana sľubuje modernizáciu štátnych nemocníc na úroveň tretieho tisícročia. “Predĺžime život Slovákom,” vyhlásil.

NAJ by taktiež zvýšila minimálny dôchodok na 550 eur mesačne. “Koniec príjmovej a dôchodkovej chudoby,” uviedol a dodal, že minimálna mzda by bola na úrovni 550 eur a do troch rokov by ju zvýšili na úroveň tisíc eur mesačne.

“Vybudujeme energetickú sebestačnosť. Vrátime štátu energetické monopoly a prehodnotíme privatizácie štátneho majetku od čias Mečiara,” uviedol a poznamenal, že NAJ je za jednu zdravotnú poisťovňu.

Strana je tiež za potravinovú sebestačnosť aj napriek kritike Bruselu. “Podporíme slovenskú živočíšnu a rastlinnú výrobu na vidieku a presadíme viac slovenských výrobkov v obchodoch,” uviedol. Podľa neho tak stúpne aj zamestnanosť v poľnohospodárstve.

Béreš by podporoval vznik štátno-súkromných fariem, ktoré by vznikali v okresoch s vysokou nezamestnanosťou.

NAJ nie je extrémistická strana

Strana NAJ plánuje v prípade, že sa dostane do vlády, založiť prvú štátnu stavebnú spoločnosť, ktorá by stavala nájomné byty aj diaľnice, čím by sa výstavba urýchlila aj zlacnila.

Strana NAJ myslí aj na podporu bývania. Preto by chcela vybudovať tisícky nájomných bytov ročne s nízkym nájmom. Keďže vníma mladé rodiny ako základný prvok štátu, strana NAJ by zvýšila aj rodičovský príspevok matkám s deťmi, ale zabránila by zneužívaniu sociálneho systému prísnou kontrolou.

Béreš v pondelok zdôraznil, že NAJ nie je extrémistická strana. “Nikdy neprijmeme ani jedného migranta na Slovensko. Budeme tak chrániť občanov,” dodal. V závere uviedol, že strana NAJ chce, aby SR bola členskou krajinou EÚ.

Béreš začiatkom júna potvrdil, že strana sa bude uchádzať o pozície vo VÚC aj napriek tomu, že jej cieľom je zrušiť samosprávne kraje. Kandidátom na predsedu Košického samosprávneho kraja má byť Adam Šepetka, jeden zo zakladateľov strany.