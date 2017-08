Strana NAJ predstavila kandidáta na post prešovského župana

PREŠOV 14. augusta (WebNoviny.sk) – Kandidátom novovzniknutej neparlamentnej strany Nezávislosť a Jednota (NAJ) na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v nadchádzajúcich voľbách do Vyšších územných celkov (VÚC) je predseda Svetového združenia bývalých politických väzňov (SZBPV) a občiansky aktivista František Bednár. Zároveň kandiduje aj na poslanca kraja.

Bednár svoju kandidatúru oficiálne ohlásil na dnešnej tlačovej besede, na ktorej uviedol, že dôvodom kandidovať na post župana je ťaživá životná situácia ľudí žijúcich v prešovskom regióne, z ktorého vinou stagnácie odchádzajú za prácou do zahraničia kvalifikovaní mladí ľudia a späť sa už nevracajú.

V prospech kraja preto chce uplatniť predovšetkým svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti tepelného hospodárstva, ktorému sa podľa neho nevenovala dostatočná pozornosť.

„Mojou prioritou je hlavne podpora zelenej energie a získanie úspor na energie, ktoré by sme následne využili na zatepľovanie budov, ich obnovu a výmenu rozvodov,“ povedal Bednár s tým, že ušetrené peniaze by sa použili aj na podporu poľnohospodárstva, vzdelania, dopravy a práce.

Vďaka úsporám z energií by mala byť v spolupráci s VÚC podporovaná aj výstavba nových nájomných bytov s regulovaným nájomným a možnosťou ich odkúpenia do osobného vlastníctva, čo by malo zamedziť odlivu mladých ľudí.

Plánuje presadiť zmeny

Zmeny plánuje Bednár presadiť aj v zdravotníctve, kde by v prípade zvolenia chcel vrátiť správu nemocníc späť do rúk kraja. Ten by ich mal spravovať namiesto súkromným firiem a ušetrené prostriedky investovať do technického a personálneho vybavenie nemocníc. Bednár chce z pozície župana ukončiť klientelizmus a prepojenie politikov s osobami spájanými v médiách s tzv. ekonomickou mafiou.

Aj preto v pondelok otvoreným listom vyzval úradujúceho župana Petra Chudíka, aby zvážil svoju ohlásenú kandidatúru na post predsedu PSK. Ako uviedol, o konflikte záujmov súčasného župana svedčia výpisy z obchodného registra, ktoré v prípade jeho spoločností prevádzkujúcich solárne elektrárne poukazujú na jeho spoluprácu s osobami podozrivými z prepojenia na organizovaný zločin.

„Ak by v Taliansku, alebo Nemecku bol politik prepojený na ľudí, o ktorých sa píše v knihe o slovenskej mafii, že sú spájaní priamo s organizovaným zločinom, tak takíto ľudia nekandidujú v Európske únii. Ak je teda Slovensko členský štát EÚ, nech sa tak aj správa,“ uviedol Bednár.

Kampaň nemá byť nákladná

Popradský rodák František Bednár má 60 rokov, je ženatý a má dvoch synov. Tento bývalý politický väzeň pôsobil 30 rokov v oblasti energetiky, v súčasnosti je predsedom Svetového združenia bývalých politických väzňov združujúceho zhruba tisíc ľudí prevažne z východného Slovenska. Je členom novovzniknutej strany NAJ, predtým politicky aktívny nebol. Ako uviedol, jeho kampaň na post predsedu PSK nemá byť nákladná.

V rámci nej nechce používať billboardy a plagáty. Viesť ju chce stretávaním sa s ľuďmi v uliciach a komunikáciou na sociálnych sieťach. Zo súkromných zdrojov chce na kampaň dať maximálne 500 eur. V prípade úspechu chce zastávať post župana ako čestnú funkciu za priemernú mzdu v národnom hospodárstve a prevyšujúci plat zo zákona chce prerozdeľovať sociálne odkázaným rodinám a na charitu.

Ako dodal predseda strany NAJ Viktor Béreš, vo voľbách chcú postaviť okrem Bednára ďalších kandidátov na poslancov zo všetkých regiónov kraja. „Sme pripravení vyhrať tieto voľby. Máme program, víziu a chceme nahradiť po 16 rokoch oligarchický Smer-SD a zastaviť úbytok ľudí v kraji,“ uviedol Béreš.

Sedem oficiálnych kandidátov

O post predsedu PSK sa momentálne uchádza sedem oficiálnych kandidátov. Svoj záujem viesť kraj po piatykrát avizoval súčasný predseda PSK a poslanec Národnej rady SR Peter Chudík, ktorého nominovala strana Smer-SD.

Mimoparlamentná strana Šanca navrhla za kandidáta Prešovčana Františka Oľhu, kandidovať budú aj primátor Levoče Milan Majerský (KDH) a viceprimátor Popradu Pavol Gašper (nezávislý).

Strana SNS na post predsedu PSK navrhuje Miroslava Škvareka, Ján Garaj kandiduje ako nezávislý. Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 4. novembra. Predsedov samosprávnych krajov si obyvatelia budú na rozdiel od minulosti vyberať v jednokolovej voľbe.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko Kanceláriu Úradu PSK.